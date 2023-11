Spis treści: 01 ORP "Sokół" zejdzie na ląd w Gdyni. Okręt podwodny przejedzie ulicami miasta

02 Kierowcy - uwaga na okręt podwodny na ulicach Gdyni

03 ORP Sokół na ulicach Gdyni. Pierwszy okręt podwodny do zwiedzania w Polsce

04 Okręty podwodne typu Kobben w polskiej Marynarce Wojennej

05 Dane taktyczno-techniczne ORP Sokół (III)

W piątek 17 listopada, tuż przed godziną 14:00, na specjalnym pontonie transportowym, ORP "Sokół" dotarł do Nabrzeża Pomorskiego w Basenie Prezydenta w miejsce, gdzie zazwyczaj cumuje legendarna ORP "Błyskawica".



ORP "Sokół" zejdzie na ląd w Gdyni. Okręt podwodny przejedzie ulicami miasta

Zdjęcie Trasa przejazdu ORP "Sokół" ulicami Gdyni / fot. Muzeum Marynarki Wojennej /

Jak poinformował Interię Aleksander Gosk z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, w zależności od warunków pogodowych, "Sokół" powinien zejść na ląd w poniedziałek lub wtorek (20 lub 21 listopada). Okręt schodzić będzie na nabrzeże "burtą", korzystając z siłowników hydraulicznych. Na kolejne dwa dni zaplanowano przejazd okrętu ulicami Gdyni na teren Muzeum Marynarki Wojennej.



Transport drogowy okrętu na platformach SPMT zakończy się dojazdem do niecki ekspozycyjnej i przygotowaniem okrętu do operacji przesuwania na miejsce docelowe. Ostateczne posadowienie "Sokoła" na miejscu jego przyszłej ekspozycji zaplanowano na piątek, 24 listopada. Precyzyjny harmonogram operacji uzależniony jest zarówno od czynników technicznych, organizacyjnych, jak i od warunków pogodowych.

Reklama

Kierowcy - uwaga na okręt podwodny na ulicach Gdyni

Okręt wraz z "wyposażeniem transportowym" będzie ważył ok. 370-380 ton. Wprawdzie sam kadłub mierzy około 47,4 m długości i 4,6 m szerokości, ale rampa transportowa w najszerszym miejscu ma około 8 m. Trasa okrętu (w poprzek Skweru Kościuszki) będzie zamknięta dla kierowców w okresie od 20 do 24 listopada.



Zdjęcie ORP "Sokół" przed załadowaniem na ponton transportowy w Stoczni Wojennej / fot. Muzeum Marynarki Wojennej / Okręt przetnie Aleję Jana Pawła II, a następnie skieruje się Aleją Topolową w stronę Klubu Marynarki Wojennej "Riviera". Podróż okrętu rozpocznie się dziobem do przodu, do Alei Topolowej, a od tego fragmentu rufą - równolegle do linii brzegowej, dziobem do klubu "Riviera". Cała trasa przejazdu liczy około kilometra.

ORP Sokół na ulicach Gdyni. Pierwszy okręt podwodny do zwiedzania w Polsce

ORP "Sokół" po wycofaniu z linii - decyzją Ministra Obrony Narodowej - w 2020 roku przekazany został Muzeum Marynarki Wojennej. Od tego czasu trwały przygotowania do uczynienia z okrętu atrakcji turystycznej i eksponatu muzealnego. Dotyczyły one m.in. wycięcia otworów wejściowych w kadłubie, demontażu jednego z silników czy np. malowania jednostki.



Zdjęcie ORP Sokół przed remontem w Stoczni Wojennej / fot. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni /

Specjalnie stworzona w tym celu betonowa niecka to trzecia z rozważanych lokalizacji "Sokoła". Poprzednie dwie okazały się niemożliwe do realizacji z powodów finansowych i logistycznych.



Jak informuje Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, plenerowa ekspozycja okrętu podwodnego ex ORP "Sokół" będzie mieć charakter pomnika - memoriału upamiętniającego tysiące polskich marynarzy pełniących tę elitarną służbę. Przez 90 lat historii polskiej floty podwodnej (1932 - 2022) pod biało-czerwoną banderą służyło w aż 25 okrętów podwodnych, 8 z nich uczestniczyło w zmaganiach II wojny światowej, a dwa - ORP "Orzeł" i ORP "Jastrząb" (zatopiony omyłkowo przez aliantów) nie powróciły do baz. Do legendy przeszło bohaterstwo i tragiczne losy marynarzy "Orła" czy śródziemnomorskie sukcesy - użyczonych Polsce przez Wielką Brytanię - okrętów OORP Sokół i Dzik (pierwszych noszących te nazwy, które dorobiły się przydomku "straszne bliźniaki").

Okręty podwodne typu Kobben w polskiej Marynarce Wojennej

W polskiej marynarce wojennej służyły cztery okręty podwodne typu Kobben (niemiecki projekt 207). Jednostki, przekazane Polsce przez Norwegię, wprowadzały naszą Marynarkę Wojenną w sojusznicze struktury Paktu Północnoatlantyckiego, brały udział w międzynarodowych misjach i manewrach NATO. ORP Sokół (trzeci o tej nazwie) zakończył służbę pod biało-czerwoną banderą 8 czerwca 2018 r. Wszystkie polskie Kobbeny wycofano ze służby w latach 2017-2022.

Zdjęcie ORP "Sokół" w Stoczni Wojennej / fot. Muzeum Marynarki Wojennej /

Warto dodać, że "Sokół" jest drugim polskim okrętem podwodnym, który będzie można spotkać na ulicach Gdyni. Jego bliźniak - "Jastrząb", który nie trafił nigdy do czynnej służby w polskiej Marynarce Wojennej (pełnił funkcję magazynu części zamiennych dla pozostałych jednostek), od grudnia 2011 roku znajduje się na terenie Akademii Marynarki Wojennej. "Jastrząb" nie jest jednak udostępniony do zwiedzania i pełni rolę trenażera. Spośród okrętów 15 zwodowanych okrętów typu 207 na lądzie - w roli eksponatów muzealnych - uwiono jeszcze dwa - norweski "Utstein" w Horten i duński "Sælen" (dawny norweski "Uthaug") w Kopenhadze.

Dane taktyczno-techniczne ORP Sokół (III)

Wyporność: na powierzchni - 459 ton, w zanurzeniu - 524 ton

Wymiary: długość - 47,40 m, szerokość - 4,60 m, zanurzenie - 4,30 m

Napęd: 2 silniki wysokoprężne o mocy 1200 KM, jeden silnik elektryczny o mocy 1800 KM 1 śruba napędowa

Prędkość maksymalna: nawodna - 12 węzłów, podwodna - 18 węzłów

Zasięg: - 5 000 Mm przy prędkości 8 węzłów (na powierzchni) - 350 Mm przy prędkości 6 węzłów (w zanurzeniu)

Uzbrojenie: 8 wyrzutni torpedowych kalibru 533 mm

Załoga: 21 osób (w tym 5 oficerów)