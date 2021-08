McLaren F1. Rekordowa cena za 26-letnie auto

McLaren F1 szybko zyskał miano najszybszego seryjnie produkowanego samochodu na świecie, które utracił dopiero w... 2007 roku, gdy na rynek trafiło 1001-konne Bugatii Veyron.

W latach 90-tych McLaren rozpalał zmysły fanów motoryzacji i... tak zostało do dziś. Świadczyć o tym mogą ceny, jakie F1 uzyskuje na aukcjach. Np. w 2019 roku ktoś zapłacił za taki samochód 19,8 mln dolarów, co było wówczas rekordową ceną.



Ten rekord właśnie pobity. Na aukcji Gooding & Company, która odbyła się podczas Monterey Car Week w Pebble Beach w Kalifornii McLaren F1 zmienił właściciela za 20 mln 465 tys. dolarów. Tyle zapłacono za wyprodukowany w 1995 samochód, który od początku traktowany był jak lokata kapitału, bowiem do dziś pojazd przejechał zaledwie 390 kilometrów!

Rekordowy McLaren F1 ma numer podwozia 29 (ze 106 wyprodukowanych), jednocześnie jest 25-tym egzemplarzem w wersji drogowej.

Można się spodziewać, że wobec ekspansji samochodów elektrycznych, takie kultowe pojazdy z silnikami spalinowymi będą w dalszym ciągu zyskiwały na wartości...

