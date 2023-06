Spis treści: 01 Wielka Wyprawa Maluchów 2023 - pojadą w niej prawdziwe legendy

02 Maluchy pojadą z Bielska-Białej do Monte Carlo

03 Każdego roku na drogach giną setki dzieci

Dokładnie 50 lat temu z Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej wyjechał pierwszy, polski Fiat 126p. Kiedyś iście luksusowe dobro i marzenie każdego Polaka, którym całe rodziny odbywały swoje pierwsze podróże. Dziś prawdziwy kąsek dla kolekcjonerów i maszyna, która przywołuje wiele pozytywnych wspomnień. Maluch, choć nie jest produkowany od blisko 23 lat, wciąż jest zdolny do rzeczy wielkich.

Wielka Wyprawa Maluchów 2023 - pojadą w niej prawdziwe legendy

Jedną z nich jest projekt, jakiego jeszcze nie było. Wielka Wyprawa Maluchów to projekt, który tworzą wielkie nazwiska polskiego motorsportu, utytułowani kierowcy rajdowi i gwiazdy młodego pokolenia. Akcja, w której udział wezmą m.in.: najbardziej utytułowany polski rajdowiec Sobiesław Zasada, 21-krotny mistrz i wicemistrz w Polski w wyścigach i rajdach Longin Bielak, 14-krotny medalista Rajdu Dakar Rafał Sonik, utytułowany kierowca rajdowy Janusz Szerla, wielokrotny rajdowy wicemistrz świata Kajetan Kajetanowicz i profesjonalny kierowca sportowy, prowadzący stopą Bartosz Ostałowski.

Reklama

Wielka Wyprawa Maluchów 2023 1 / 21 Wielka Wyprawa Maluchów 2023 Źródło: INTERIA.PL Autor: Jan Guss-Gasiński

Projekt nagłośnią również gwiazdy internetu tj. Remigiusz “Rezi" Wierzgoń i Robert “HI_5" Buczyński, którzy mają milionowe zasięgi. Wielka Wyprawa Maluchów ma na celu zwrócić uwagę na bezpieczeństwa na drodze, edukację młodych pokoleń pod kątem świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, a także wesprzeć dzieci, które w wyniku wypadków potrzebują ogromnego wsparcia oraz opieki.

Zdjęcie Wielka Wyprawa Maluchów 2023 / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Maluchy pojadą z Bielska-Białej do Monte Carlo

Wielka Wyprawa Maluchów to 35 załóg, które 4 lipca wyjadą Maluchami z Bielska-Białej w kierunku Monte Carlo. Trasa licząca ponad 3500 km przebiegać będzie przez Czechy, austriackie szczyty i Włochy, aż do Monaco i z powrotem. Po powrocie wszystkie samochody, wraz z cennymi przedmiotami i pamiątkami, zostaną zlicytowane, by uzbierać okrągły milion złotych. W trakcie trwania wyprawy środki będą także zbierane na internetowej platformie. Każdy, kto będzie chciał pomóc, będzie mógł to zrobić za pośrednictwem telefonu.

Zdjęcie Wielka Wyprawa Maluchów 2023 / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Każdego roku na drogach giną setki dzieci

Tylko w 2022 roku, według danych policji, w wypadkach drogowych w Polsce zginęły 1883 osoby, a blisko 25 tys. osób zostało rannych. Z kolei przez ostatnie 10 lat na drogach Europy życie straciło 6000 dzieci. Organizatorzy Wielkiej Wyprawy Maluchów 2023 chce swoją akcją przede wszystkim zwrócić uwagę na ten problem, a także zwiększyć świadomość kierowców i pieszych.

***