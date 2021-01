Najlepsze systemy nagłośnienia w samochodach

Dobry zestaw audio to podstawa w każdej długiej, lecz komfortowej podróży. Najlepsze systemy, precyzyjnie projektowane i strojone z myślą o akustyce wnętrza danego modelu znajdziemy wyłącznie w klasie premium. Największych SUV-ach oraz topowych, luksusowych limuzynach.

Najlepszych producentów aut zaopatrują w nagłośnienie wyłącznie najwyższej klasy specjaliści od systemów audio. Oto najważniejsi na rynku oraz ich najbardziej spektakularne rozwiązania.

Audi A8 - Bang & Olufsen

Ta duńska marka istnieje już od 1925 roku. Pierwszym samochodem z systemem audio firmy Bang & Olufsen była zaprezentowana w 2005 roku, topowa limuzyna, Audi A8. Współpraca z marką z Ingolstadt utrzymała się przez lata i systemy Bang & Olufsen wciąż pozostają w wyposażeniu aut niemieckiej marki.

We współpracy ze specjalizującą się w audiofilskich zestawach audio firmą Bang & Olufsen, specjalnie dla modelu A8 III generacji po faceliftingu, opracowano zintegrowany system rozrywki. Trwającymi dwa lata pracami nad dostrojeniem składającego się wówczas z 19 głośników o łącznej mocy ponad 1 400 W systemu audio kierował po stronie Audi nasz rodak, inżynier-akustyk Adam Sulowski. Ich efektem było 18 automatycznych ustawień nagłośnienia, optymalnych dla różnych gatunków muzyki i dostosowanych do potrzeb każdego z pasażerów.

We współczesnej, IV już generacji modelu A8 znajdziemy 23-głośnikowy system audio z 23-kanałowym wzmacniaczem i technologią odtwarzania dźwięku 3D wykorzystującą dodatkowe źródła dźwięku dla pogłębienia efektu przestrzeni. Cechą charakterystyczną nagłośnienia duńskiej marki są głośniki wysokotonowe wysuwające się na elektrycznych windach z deski rozdzielczej. Dodajmy, że nagłośnienie firmy Bang & Olufsen gra także m.in. w samochodach tak renomowanych marek jak Aston Martin, BMW, Bentley i Mercedes.

Volvo S90 - Bowers & Wilkins

Brytyjska, działająca od 1966 roku firma do świata samochodów przenikła w 2008 roku, montując w Jaguarze XF 14-głośnikowy zestaw ze wzmacniaczem o mocy 440 W. Swoje szczytowe osiągnięcia Bowers & Wilkins prezentuje dziś przede wszystkim w samochodach szwedzkiej marki Volvo. Doskonałe zestawy audio na pokładzie limuzyn i SUV-ów z Goteborga to absolutne mistrzostwo i ścisła czołówka w samochodowych systemach audio.

W modelach z serii 90 montowane są zestawy, korzystające nawet z 19 głośników. W limuzynie S90 znajdziemy np. 14-głośnikowy system o mocy 1 400 W. Nagłośnienie dla Volvo składa się m.in. z przetworników z kevlarową membraną i głośnika wysokotonowego, wyposażonego w tzw. technologię Nautilus. To spiralne kanały, które pochłaniają odbity dźwięk i poprawiają jakość odsłuchu.

Samochodowe systemy audio marki Bowers & Wilkins znajdziemy w modelach Volvo V60, XC60, V90 i V90 Cross Country oraz XC90, a także w BMW serii 5, 6 GT i 7, Maserati Levante, Ghilbi i Quattroporte oraz w supersportowych, brytyjskich McLarenach. Tradycja zobowiązuje.

Mercedes klasy S - Burmester

Założona w 1977 roku w Berlinie firma Burmester to hiperwysoka półka, najwyższe szczyty technicznych możliwości. Swoją obecność w branży motoryzacyjnej spektakularnie zainaugurowała w 2005 roku, wyposażając w system audio najszybszy wówczas seryjnie produkowany samochód świata, Bugatti Veyron. Dziś po produkty niemieckich specjalistów od dźwięku chętnie sięgają najbardziej uznawane niemieckie marki samochodowe.

Właśnie dlatego jej najnowocześniejszy system nagłośnieniowy można usłyszeć w najnowszej, flagowej limuzynie Mercedesa klasy S z roku modelowego 2021. Zastosowano w niej prawdziwy majstersztyk - system audio z dźwiękiem 4D surround. Dopłacając prawie 40 000 zł, otrzymujemy aż 30 głośników, subwoofer i 8 specjalnych emiterów dźwięku, wpadających w wibracje pod wpływem muzyki. Wszystko to razem tworzy niespotykane dotąd doznania dźwiękowe. Nagłośnienie Burmester znajduje się również na pokładzie Mercedesa-AMG GT i oczywiście, ultraluksusowego Mercedesa-Maybacha S.

Systemy audio firmy Burmester goszczą także we wnętrzach całej gamy modeli Porsche, na czele z pierwszym w pełni elektrycznym modelem marki, Taycanem. Wyroby berlińskiej firmy dostarczają wysokiej jakości dźwięku również na pokładzie takich modeli, jak Porsche 911, Panamera, Cayenne i Macan.

Lexus LS i ES - Mark Levinson

Gdyby nie japońska firma Lexus, działającą od 1972 roku, amerykańską firmę znaliby głównie lub tylko... Amerykanie. Dziś za założoną przez inżyniera Marka Levinsona audiofilską marką stoi kilku znakomitych producentów, jak JBL, Harman Kardon, AKG, Lexicon, Studer i Soundcraft, tworzących wraz z Markiem Levinsonem koncern Harman International.

W 2000 roku japoński producent luksusowych samochodów podjął współpracę z Markiem Levinsonem, szukając najdoskonalszego systemu audio do swojej flagowej limuzyny LS. Była to już trzecia generacja samochodu, który powstał z myślą o zdeklasowaniu konkurencji i podbiciu serc użytkowników na kontynencie amerykańskim. Udało się to osiągnąć, między innymi dzięki wzorcowemu brzmieniu nagłośnienia. Do Lexusów przekonali się także Europejczycy, a z nimi - cały świat. Był to ogromny sukces, a specjaliści z firmy Mark Levinson chętnie przystąpili do współpracy z inżynierami Lexusa, ze względu na bardzo dopracowane pod względem akustycznym wnętrza aut japońskiej marki.

Obecnie zestawy audio Mark Levinson znajdziemy prawie we wszystkich modelach Lexusa. Najbardziej zaawansowane systemy grają na pokładzie limuzyn LS i ES. Lexus LS piątej generacji dysponuje 23 głośnikami rozmieszczonymi w 16 punktach kabiny oraz 16-kanałowym wzmacniaczem o imponującej mocy 2 400 W. Techniczną ciekawostką jest system aktywnego tłumienia hałasu ANC, emitujący z głośników dźwięki w przeciwfazie, które znoszą niepożądane szumy. Z kolei w komfortowej limuzynie klasy E, Lexusie ES, zastosowano system audio o mocy 1 800 W, zaopatrzony w 17 głośników i podnoszące jakość dźwięku rozwiązania Quantum Logic Surround oraz ClariFi 2.0.

Nie tylko głośniki

Dopasowanie charakterystyki systemu do kabiny samochodu w której ma grać jest równie ważne, jak sama jakość sprzętu audio. To właśnie dzięki niemu uzyskuje się maksymalną wierność odtwarzanego dźwięku, bez szumów i zniekształceń, z szerokim pasmem przenoszenia. Wzmacniacze i głośniki testuje się w komorach bezechowych.

Przykładowo, zestawy audio do nowych Lexusów są projektowane w siedzibie firmy Mark Levinson w USA. Wnętrze każdego nowego modelu z Japonii jest tam demontowane i pod okiem 40-osobowego zespołu specjalistów poddawane szczegółowym pomiarom. W przypadku Lexusa, proces dostrajania systemu audio trwa aż 4 lata - ale warto czekać, by móc usłyszeć we wnętrzu flagowej limuzyny LS dźwięki w jakości, której nie powstydziłoby się żadne renomowane, nowojorskie studio nagrań.