Elfyn Evans za kierownicą Toyoty GR Yaris

Lider rajdowych mistrzostw świata Elfyn Evans przesiądzie się z Toyoty Yaris WRC do najnowszego GR Yarisa podczas Goodwood Speedweek (16-18 października) i zaprezentuje go po raz pierwszy publicznie w Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Toyoty GR Yaris

GR Yaris to najnowszy hot hatch japońskiej marki, który został opracowany przez inżynierów Toyota Gazoo Racing. Toyota, która powróciła do cyklu WRC w sezonie 2017, błyskawicznie dołączyła do czołówki - w 2018 roku zdobyła tytuł mistrza świata producentów, a rok później Ott Tanak w Yarisie WRC sięgnął po tytuł mistrza świata kierowców. GR Yaris pełnymi garściami czerpie z doświadczeń z rajdowych mistrzostw świata.

Ze zwykłym Yarisem nie łączy go prawie nic. GR Yaris ma trzydrzwiowe nadwozie wykonane z lekkich materiałów, które pozwoliło obniżyć masę o 40 kg. Do tego dochodzi specjalnie zestrojone zawieszenie, wyczynowe hamulce, a przede wszystkim innowacyjny napęd na cztery koła GR-Four i trzy tryby jazdy, pozwalające wykorzystać możliwości auta w zależności od rodzaju nawierzchni i umiejętności kierowcy. Pod maską pracuje trzycylindrowy, turbodoładowany silnik o pojemności 1,5 litra, generujący 261 KM i 360 Nm, który rozpędza GR Yarisa do setki w 5,2 sekundy. To osiągi godne hot hatchy z segmentu C.

Możliwości GR Yarisa zaprezentuje podczas październikowego Goodwood Speedweek Elfyn Evans, etatowy kierowca fabrycznego zespołu Toyoty w WRC i aktualny lider mistrzostw świata. Będzie to pierwszy raz nowego hot hatcha Toyoty na brytyjskich drogach, a Evans pojedzie nim po siedmiu specjalnie przygotowanych odcinkach specjalnych, które będą połączeniem ostrych zakrętów i szybkich łuków, a trudności dodadzą zmiany rodzaju nawierzchni. To będzie kolejny test dla auta, które już dwa razy w tym roku sprawdziło się na prawdziwych odcinkach specjalnych. Podczas Rajdu Szwecji i Rajdu Estonii GR Yaris pełnił funkcję tzw. zerówki, czyli auta sprawdzającego zabezpieczenie rajdowej trasy przed przejazdami zawodników.