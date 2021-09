Yamaha ATV Tour po raz pierwszy w Polsce

Yamaha ATV Tour to wyjątkowa okazja, by na specjalnie przygotowanym torze offroadowym zasiąść za kierownicą rekreacyjnych, użytkowych i sportowych pojazdów ATV i Side by Side. Na miejscu radą i pomocą będzie służył słynny Mr Quad, czyli Jacek Bujański, a także dealerzy Yamahy.

Na uczestników będzie czekała niemal cała gama pojazdów czterokołowych Yamahy - Grizzly 700 EPS SE, lider wśród quadów użytkowych Kodiak 450 EPS Diff Lock, stworzony z myślą o pracy w najcięższych warunkach Kodiak 700. Oprócz nich zobaczymy trzyosobowego Vikinga EPS z platformą ładunkową oraz wózek transportowy UMX EFI. Nie zabraknie też sportowych ATV dla najmłodszych - czyli YFM90R i YFZ50.

Reklama

Uczestnicy ATV Tour będą też mogli sprawdzić dzielność rekreacyjnych pojazdów ATV Yamahy - najnowszego, dwuosobowego Wolverine RMAX2 1000 SE, również dwumiejscowego Wolverine X2 850 Alu i czteroosobowego Wolverine RMAX4 1000. Wszystkie pojazdy będzie można testować na specjalnie przygotowanym torze z naturalnymi przeszkodami na Autodromie 4x4 we Włościejewkach w Wielkopolsce.

Yamaha ATV Tour odbędzie się w dniach 2-3 października na Autodromie 4x4 we Włościejewkach koło Książa Wielkopolskiego.

***