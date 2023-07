Wiesz, co to jest jazda na zdrapkę? To bardzo głupi pomysł

Spis treści: 01 Co to jest "jazda na zdrapkę"?

02 Motocyklowa odzież ochronna

03 Zalety motocyklowej odzieży ochronnej

04 Wady ciuchów motocyklowych

05 Dlaczego motocykliści jeżdżą na zdrapkę?

06 Czy za jazdę na zdrapkę grozi mandat?

Co to jest "jazda na zdrapkę"?

Jazda na zdrapkę to wyrażenie, które jest używane w motocyklowym slangu, wobec motocyklistów, którzy nie korzystają ze specjalnego ubioru ochronnego podczas jazdy na motocyklu. Zwykle ograniczają się oni do jazdy w obowiązkowym, wymaganym przez prawo kasku, a poza tym są ubrani w T-shirt, krótkie spodenki i buty sportowe lub... klapki czy japonki. Dzieje się tak głównie w upalne letnie dni, kiedy korzystanie z odzieży motocyklowej jest mniej komfortowe.

Zdjęcie To przykład jazdy "na zdrapkę": klapki i krótkie spodenki, brak rękawic. / 123RF/PICSEL

Motocyklowa odzież ochronna

Motocyklowa odzież ochronna to dość groźnie brzmiące określenie, często zamieniane po prostu na ciuchy motocyklowe. Zwykle składa się z kurtki i spodni wyposażonych w ochraniacze ramion, łokci i kolan (czasem także bioder i pleców), rękawic oraz specjalnych butów do jazdy motocyklem. Każda z tych części garderoby jest wykonana z odpornych na ścieranie i rozerwanie materiałów - cordury, skóry, specjalistycznego poliestru lub jeansu z kevlarem lub innym wytrzymałym materiałem.

Zadaniem ciuchów motocyklowych jest przede wszystkim ochrona motocyklisty przed obrażeniami w razie upadku lub wypadku. Upadek wiąże się bowiem zwykle z kilku-kilkunastometrowym sunięciem po asfalcie, w trakcie którego na motocyklistę, a w zasadzie jego części ciała oddziałuje tarcie i wysoka temperatura oraz może dojść do niebezpiecznego uderzenia, np. o krawężnik, barierę lub inny pojazd. To z technicznego punktu widzenia, a w skrócie chodzi o to, że motocyklista upadając trze po asfalcie i może uderzyć w jakąś przeszkodę. Każda z tych ewentualności może spowodować poważne obrażenia ciała:

Otarcia i rozcięcia skóry

Poparzenia

Złamania otwarte lub z przemieszczeniem

Siniaki i krwiaki

Skręcenia

Śmierć w wyniku obrażeń wewnętrznych

Odzież ochronną stosuje się by, zapobiec choć części z nich:

Wykonane z wytrzymałego, odpornego na tarcie i wysokie temperatury ciuchy chronią przed otarciami i poparzeniami.

Ochraniacze umieszczone na stawach i plecach chronią je przed przypadkowymi uderzeniami o krawężnik, czy barierkę - są wykonane ze specjalnego tworzywa (zależnie od producenta), które pochłania energię uderzeń i zapobiega przenoszeniu jej na ciało motocyklisty.

Rękawice wykonane ze skóry lub materiałów syntetycznych chronią dłonie przed obrażeniami (są również wyposażone w ochraniacze), otarciami i poparzeniami, a także przed uderzeniami kamieni, czy dużych owadów podczas jazdy, zapobiegają zmarznięciu dłoni przy gorszej pogodzie

Buty motocyklowe wykonane ze skóry lub innego wytrzymałego materiału również mogą być wyposażone w protektory (ochraniacze) palców, kostki, śródstopia, pięty, a nawet piszczeli, aby zapobiec złamaniom i uszkodzeniom bardzo skomplikowanej kończyny. Czasem wyposażone SA w szynę lub wkładkę usztywniając, by zapobiec skręceniom i zwichnięciom, które są częstym zjawiskiem podczas upadku na motocyklu.

Kask również należy do odzieży ochronnej - chroni naszą głowę przed poważnymi obrażeniami i uderzeniami - jest wykonany ze specjalnego tworzywa (może być to carbon, kompozyt włókna szklanego, tworzywo termoplastyczne, inne kompozyty tworzyw sztucznych), z którego uformowana jest skorupa zewnętrzna oraz wypełnienia ze styropianu o zróżnicowanej gęstości, którego zadaniem jest pochłanianie i rozpraszanie energii uderzenia, tak aby nie przenosiła się ona na głowę (czaszkę i mózg) motocyklisty.

Zalety motocyklowej odzieży ochronnej

Jazda w odzieży ochronnej ma sporo zalet, przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa motocyklisty - jest chroniony nawet podczas niewielkiej wywrotki, ale także podczas poważniejszych wypadków. Ciuchy motocyklowe często są wyposażone w mnóstwo udogodnień: kieszenie, kanały wentylacyjne, membrany wodoodporne chroniące przed zmoknięciem podczas jazdy w deszczu, podpinkę ocieplającą zapobiegającą zmarznięciu w chłodne dni. Mają też jednak swoje wady.

Zdjęcie Miejskie ciuchy motocyklowe - lekka przewiewna kurtka, jeansy motocyklowe z ochraniaczami, buty motocyklowe i rękawice ochronią nas w razie upadku, a w mieście są przewiewne i komfortowe. / Fot. SQ / INTERIA.PL

Wady ciuchów motocyklowych

Zwłaszcza gorące dni jazda w ciuchach motocyklowych może być niekomfortowa - wykonane ze skóry lub materiałów syntetycznych ciuchy nie należą do najbardziej przewiewnych, co można odczuć głównie podczas jazdy w mieście - gdy świeci słońce w ciuchach motocyklowych szybko robi się gorąco. Na dodatek proces ubierania odzieży zwykle wymaga nieco więcej czasu niż założenie koszulki, krótkich spodenek i adidasów. Mimo wszystko robi się to w imię bezpieczeństwa. Należy jednak również pamiętać, że założenie ciuchów motocyklowych nie gwarantuje nam "niezniszczalności" i pełnego bezpieczeństwa - wszystko zależy od tego co się wydarzy na drodze - tak jak w samochodach - nawet najbezpieczniejsze auto nie gwarantuje nam 100% bezpieczeństwa jeśli mamy wypadek przy 200 km/h.

Dlaczego motocykliści jeżdżą na zdrapkę?

Wciąż jest wielu motocyklistów, którzy zwłaszcza w gorące dni rezygnują z ubierania ciuchów motocyklowych i wolą jeździć w odzieży codziennej, która jest bardziej przewiewna i wygodniejsza. Zwłaszcza na krótkich odcinkach, podczas jazdy po mieście czy załatwianiu codziennych spraw. Według nich jeśli będą jechać spokojnie, albo poruszać się tylko po mieście nic złego ich nie spotka.

Tymczasem nawet przy niewielkiej wywrotce z małą prędkością obrażenia od upadku z motocykla lub uderzenia w inny pojazd mogą być naprawdę poważne, a jeśli nie to przynajmniej bardzo uciążliwe. Otarcia i oparzenia od asfaltu goją się bardzo powoli i czasem wymagają przeszczepu skóry, przy upadku na rękę lub bark bardzo łatwo o złamanie (np. obojczyka), a jazda w sportowym obuwiu i bez rękawic może skończyć się poważnymi uszkodzeniami kończyn, które według statystyk są najbardziej narażone na obrażenia podczas upadku na motocyklu.

Pogoda jest tu argumentem, ale należy również wspomnieć, że wysokie temperatury w mieście sprzyjają spadkowi koncentracji u kierowców - łatwiej wtedy o błąd. Oznacza to, że nawet jeśli na motocyklu będziemy jechać ostrożnie, błąd może popełnić ktoś inny i nasza jazda tak naprawdę nie będzie miała wpływu na to co się wydarzyło.

Zdjęcie Kierowcy skuterów często zapominają o odpowiednim ubiorze / 123RF/PICSEL

Czy za jazdę na zdrapkę grozi mandat?

W Polsce nie ma jeszcze przepisów mówiących o tym, że oprócz kasku motocyklista powinien mieć obowiązkową odzież ochronną. Jedyne takie wymagania pojawiają się podczas egzaminu na prawo jazdy, choć również są one mało precyzyjne (wysokie buty, długie spodnie, kurtka z długim rękawem), bowiem nie wymagają żadnych certyfikatów odzieży osobistej. Takie przepisy powoli pojawiają się w innych krajach Europejskich, choć z nieco innej strony - we Francji odzież reklamowana i sprzedawana jako motocyklowa musi mieć certyfikację osobistej odzieży ochronnej.

To oznacza, że w Polsce nie dostaniesz mandatu za jazdę w koszulce, spodenkach i butach sportowych - bez rękawic kurtki czy spodni motocyklowych. Nic nie wskazuje na to, by to miało się zmienić w najbliższym czasie.

Zdjęcie Jazda na zdrapkę to nie tylko krótkie spodenki i T-shirt. Ważne jest też odpowiednie obuwie i rękawice. / 123RF/PICSEL

Jazda w japonkach, koszulce i krótkich spodenkach nie jest ani modna, ani bezpieczna. Wsiadając na motocykl zawsze używaj odzieży, która ochroni cię przed obrażeniami. Jeśli jest ci za gorąco - wybierz warianty przewiewne i mocno wentylowane - na rynku jest mnóstwo propozycji odzieży wykonanej z z przewiewnych materiałów, które są doskonałym wyborem na miasto - zapewniają odpowiednią ochronę, duży komfort w mieście i właściwą cyrkulację powietrza.