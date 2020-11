Honda CMX1100 Rebel - nowość w rodzinie

W nadchodzącym sezonie oferta motocyklowa Hondy rozszerzy się o mocniejszą wersję, wyjątkowo popularnego modelu.

Dwucylindrowy CMX500 Rebel o pojemności 500 ccm, który może prowadzić kierowca z prawem jazdy kategorii A2, w chwili debiutu w roku 2017, połączył charakter customa, z tradycjami "bobbera". W 2019 roku był trzecią najchętniej kupowaną maszyną w stylu custom na naszym kontynencie.



Obecnie, w edycji modelowej na rok 2021, CMX500 Rebel zyskał większego krewniaka - CMX1100 Rebel. Nowy model zachował charakter mniejszego modelu, dodając lepsze osiągi i zestaw najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych.



Kierowcy przesiadający się z mniejszych motocykli, docenią łatwe do opanowania wymiary (wysokość siedzenia to zaledwie 700 mm) i masę 223 kg (z płynami), natomiast bardziej doświadczeni użytkownicy natychmiast poczują radość prowadzenia motocykla ze świetnym podwoziem, co Rebel zawdzięcza sztywnej ramie z rur stalowych, przedniemu widelcowi typu cartridge z goleniami o średnicy 43 mm, tylnym amortyzatorom typu piggyback i czterotłoczkowym, montowanym promieniowo zaciskom przedniego hamulca.



Dwucylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 1084 ccm, używany już wcześniej w modelu CRF1100L Africa Twin, dysponuje teraz mocą maksymalną 87 KM i momentem obrotowym 98 Nm. Został on przestrojony pod kątem maksymalnego ciągu w zakresie niskich i średnich obrotów oraz otrzymał charakterystyczne brzmienie.

Rebel, pozbawiony wszelkich zbędnych elementów, przemawia swoim minimalizmem. Stalowe błotniki umieszczono tuż nad grubymi oponami, a okrągły reflektor łączy w sobie wygląd rodem ze starej motocyklowej szkoły z nowoczesnością oświetlenia LED, nawiązując formą do okrągłego zespołu wskaźników z negatywowym wyświetlaczem LCD. Poduszkę siedzenia pasażera można szybko i łatwo przykręcić i odkręcić. W ciekawej formie zewnętrznej ukryto mnóstwo nowatorskich rozwiązań, jak system elektronicznej przepustnicy, który pozwolił na wprowadzenie trzech domyślnych trybów jazdy i dodatkowego trybu konfigurowanego przez użytkownika, trzech poziomów kontroli momentu obrotowego, a także zapewnił precyzję działania tempomatu oraz kontroli unoszenia przedniego koła. Ponadto CMX1100 występuje opcjonalnie z unikalną dwusprzęgłową, sześciobiegową przekładnią DCT.