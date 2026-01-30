W skrócie Triumph zaprezentował limitowaną edycję Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition, inspirowaną cafe racerami z lat 60., z produkcją ograniczoną do 800 egzemplarzy na świecie.

Motocykl wyposażony jest w silnik Bonneville 1200 o mocy 105 KM oraz zaawansowane podzespoły takie jak zaciski Brembo, widelce Marzocchi i amortyzatory Öhlins.

Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition trafi do Polski, a pierwsze egzemplarze mają pojawić się pod koniec marca.

Triumph pokazał światu model z limitowanej serii, inspirowanej oryginalnymi brytyjskimi cafe racerami z lat 60. ubiegłego wieku. To ciekawe połączenie dwóch światów, do których marka z Hinckley zdążyła już nas przyzwyczaić - z jednej strony mówimy o motocyklu posiadającym klasyczną linię oraz dobrze znane kształty, z drugiej o sportowych osiągach i prowadzeniu, których nie powstydziłyby się rasowe maszyny sportowe.

Cafe racer ze sportowymi aspiracjami. Limitowany Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition

Głównym punktem motocykla jest oczywiście jednostka napędowa - to dwucylindrowy silnik Bonneville 1200, który generuje moc 105 KM przy 7750 obr./min. Sam sposób oddawania mocy, charakterystyczna reakcja na ruch manetki gazu oraz dźwięk wydobywający się z układu wydechowego to zasługa przesunięcia czopów korbowych o 270 stopni. Maksymalny moment obrotowy wynosi 112 Nm.

Sportowe osiągi ukryte w klasycznych liniach. Limitowana wersja bazuje na odmianie RS. Triumph materiały prasowe

Mocny silnik to nie wszystko. Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition ma podzespoły Brembo, Marzocchi i Öhlins

Pozycja za kierownicą jest charakterystyczna dla motocykli reprezentujących segment cafe racer - Speed Twin 1200 w limitowanej edycji posiada kierownicę typu clip-on, która niejako wymusza na kierowcy przyjęcie pochylonej sylwetki. Wyjątkowo precyzyjna i pewna jazda możliwa jest dzięki regulowanemu przedniemu widelcowi marki Marzocchi, współpracującemu z tylnymi amortyzatorami Öhlins.

Za skuteczne hamowanie odpowiadają topowe zaciski Brembo Stylema, które pracują na tarczach o średnicy 320 mm z przodu. Warto podkreślić również ogumienie - na odlewanych aluminiowych felgach znalazły się opony Metzeler Racetec RR K3.

Wyjątkowe malowanie wyjątkowego motocykla. W klasycznym cafe racerze ukryto nowoczesne systemy

Przyglądając się limitowanej wersji Speed Twina 1200 Cafe Racer Edition nie sposób nie zwrócić uwagi na malowanie - to połączenie Competition Green i Aluminium Silver, inspirowane kultowym lakierem British Racing Green. Co istotne, linia oddzielająca oba kolory została wykonana ręcznie.

Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition to hołd dla cafe racerów z lat 60. Triumph materiały prasowe

Limitowany do zaledwie 800 egzemplarzy Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition wyposażony jest w szereg nowoczesnych systemów. Do dyspozycji kierowcy są trzy tryby jazdy - Road, Rain i Sport - a także udoskonalone systemy OC-ABS oraz kontrola trakcji działająca również w zakrętach. Nie zabrakło quickshiftera, gniazda ładowania USB-C oraz wyświetlaczy LCD i TFT, które sprytnie zintegrowano w tradycyjnej, okrągłej obudowie zegara.

Wyświetlacz LCD oraz TFT został ukryty w klasycznej, okrągłej obudowie. Triumph materiały prasowe

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition trafi do Polski. Kiedy będzie w sprzedaży?

Motocykle typu cafe racer są wyjątkowo popularne w Wielkiej Brytanii, bo to właśnie tam narodził się ten segment w latach 60. ubiegłego wieku. Fanatycy jednośladów o nietuzinkowym wyglądzie spotykali się pod legendarnym Ace Cafe w Londynie, rozpropagowując nową stylistykę. Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition trafi jednak również nad Wisłę. Dostawa pierwszych egzemplarzy planowana jest na koniec marca.

Sprzedaż motocykli marki Triumph w Polsce w 2025 r.

Za rok 2025 brytyjski producent uplasował się na 9. pozycji w rankingu sprzedaży nowych motocykli opublikowanym przez PZPM z wynikiem 1456 egzemplarzy oraz wzrostem na poziomie 3,59 proc. w porównaniu do 2024 r. Aby jeszcze dosadniej zaznaczyć swoją obecność na rynku oraz zwiększyć sprzedaż, Triumph planuje w ciągu kilku kolejnych miesięcy zaprezentować 29 nowych jednośladów - część z nich, jak chociażby Trident 800 - ujrzało już światło dzienne.

