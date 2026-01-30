Limitowany cafe racer Triumpha. Speed Twin 1200 w specjalnej edycji
Brytyjski producent motocykli zaprezentował nowego Speed Twina 1200 Cafe Racer Edition, który powstanie w liczbie zaledwie 800 egzemplarzy. Niech nie zwiedzie was bulwarowy wygląd, ponieważ pod owiewkami o klasycznych kształtach kryje się sportowy charakter znany z wersji RS.
W skrócie
- Triumph zaprezentował limitowaną edycję Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition, inspirowaną cafe racerami z lat 60., z produkcją ograniczoną do 800 egzemplarzy na świecie.
- Motocykl wyposażony jest w silnik Bonneville 1200 o mocy 105 KM oraz zaawansowane podzespoły takie jak zaciski Brembo, widelce Marzocchi i amortyzatory Öhlins.
- Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition trafi do Polski, a pierwsze egzemplarze mają pojawić się pod koniec marca.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Triumph pokazał światu model z limitowanej serii, inspirowanej oryginalnymi brytyjskimi cafe racerami z lat 60. ubiegłego wieku. To ciekawe połączenie dwóch światów, do których marka z Hinckley zdążyła już nas przyzwyczaić - z jednej strony mówimy o motocyklu posiadającym klasyczną linię oraz dobrze znane kształty, z drugiej o sportowych osiągach i prowadzeniu, których nie powstydziłyby się rasowe maszyny sportowe.
Cafe racer ze sportowymi aspiracjami. Limitowany Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition
Głównym punktem motocykla jest oczywiście jednostka napędowa - to dwucylindrowy silnik Bonneville 1200, który generuje moc 105 KM przy 7750 obr./min. Sam sposób oddawania mocy, charakterystyczna reakcja na ruch manetki gazu oraz dźwięk wydobywający się z układu wydechowego to zasługa przesunięcia czopów korbowych o 270 stopni. Maksymalny moment obrotowy wynosi 112 Nm.
Mocny silnik to nie wszystko. Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition ma podzespoły Brembo, Marzocchi i Öhlins
Pozycja za kierownicą jest charakterystyczna dla motocykli reprezentujących segment cafe racer - Speed Twin 1200 w limitowanej edycji posiada kierownicę typu clip-on, która niejako wymusza na kierowcy przyjęcie pochylonej sylwetki. Wyjątkowo precyzyjna i pewna jazda możliwa jest dzięki regulowanemu przedniemu widelcowi marki Marzocchi, współpracującemu z tylnymi amortyzatorami Öhlins.
Za skuteczne hamowanie odpowiadają topowe zaciski Brembo Stylema, które pracują na tarczach o średnicy 320 mm z przodu. Warto podkreślić również ogumienie - na odlewanych aluminiowych felgach znalazły się opony Metzeler Racetec RR K3.
Wyjątkowe malowanie wyjątkowego motocykla. W klasycznym cafe racerze ukryto nowoczesne systemy
Przyglądając się limitowanej wersji Speed Twina 1200 Cafe Racer Edition nie sposób nie zwrócić uwagi na malowanie - to połączenie Competition Green i Aluminium Silver, inspirowane kultowym lakierem British Racing Green. Co istotne, linia oddzielająca oba kolory została wykonana ręcznie.
Limitowany do zaledwie 800 egzemplarzy Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition wyposażony jest w szereg nowoczesnych systemów. Do dyspozycji kierowcy są trzy tryby jazdy - Road, Rain i Sport - a także udoskonalone systemy OC-ABS oraz kontrola trakcji działająca również w zakrętach. Nie zabrakło quickshiftera, gniazda ładowania USB-C oraz wyświetlaczy LCD i TFT, które sprytnie zintegrowano w tradycyjnej, okrągłej obudowie zegara.
Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition trafi do Polski. Kiedy będzie w sprzedaży?
Motocykle typu cafe racer są wyjątkowo popularne w Wielkiej Brytanii, bo to właśnie tam narodził się ten segment w latach 60. ubiegłego wieku. Fanatycy jednośladów o nietuzinkowym wyglądzie spotykali się pod legendarnym Ace Cafe w Londynie, rozpropagowując nową stylistykę. Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition trafi jednak również nad Wisłę. Dostawa pierwszych egzemplarzy planowana jest na koniec marca.
Sprzedaż motocykli marki Triumph w Polsce w 2025 r.
Za rok 2025 brytyjski producent uplasował się na 9. pozycji w rankingu sprzedaży nowych motocykli opublikowanym przez PZPM z wynikiem 1456 egzemplarzy oraz wzrostem na poziomie 3,59 proc. w porównaniu do 2024 r. Aby jeszcze dosadniej zaznaczyć swoją obecność na rynku oraz zwiększyć sprzedaż, Triumph planuje w ciągu kilku kolejnych miesięcy zaprezentować 29 nowych jednośladów - część z nich, jak chociażby Trident 800 - ujrzało już światło dzienne.