W skrócie Barton FRX 125 to motocykl enduro z silnikiem 125 cm3 i homologacją drogową przeznaczony dla osób z prawem jazdy kat. B i A1.

Motocykl wyposażony jest w silnik o mocy 15 KM, koła o wymiarach 21 i 18 cali oraz elektroniczny rozruch, a jego cena wynosi 12 999 zł.

Barton Motors funkcjonuje na polskim rynku od 2006 roku i znajduje się wśród czołowych importerów jednośladów w Polsce.

Dotychczas producenci niewielkich jednośladów musieli lawirować pomiędzy modelami enduro, które nie posiadały homologacji drogowej, a droższymi modelami adventure, które ją miały. Wszystko wskazuje na to, że Barton znalazł kompromis, co potwierdza model FRX 125. To motocykl stworzony do jazdy w terenie, który jednocześnie może poruszać się po drogach publicznych.

Barton FRX 125. Tanie enduro z homologacją drogową na kategorię B

FRX 125 napędzany jest czterosuwową, jednocylindrową jednostką o pojemności 125 cm3, która generuje moc 15 KM. Producent deklaruje, że charakterystyka pracy silnika została podyktowana jazdą terenowymi szlakami, jednak na publicznych drogach nie powinno być rozczarowania - 6-biegowa skrzynia biegów ma gwarantować komfort codziennego użytkowania, a także przyjemność z jazdy z nieco wyższą prędkością po asfaltowych odcinkach.

Warto zaznaczyć, że FRX 125 posiada rozruch elektryczny, co ułatwia uruchamianie jednostki napędowej i z pewnością docenią to osoby początkujące. Silnik chłodzony jest cieczą, więc nawet podczas upałów powolna jazda w ciężkim terenie nie będzie problemem dla układu chłodzenia.

Terenowy charakter Bartona FRX 125. Koła 21 i 18 cali oraz duży prześwit zachęcają do jazdy w terenie

Barton FRX 125 nie jest motocyklem enduro jedynie z nazwy. O jego terenowych ambicjach świadczą między innymi koła w rozmiarze 21 cali z przodu oraz 18 cali z tyłu, które są typowe dla jednośladów terenowych. Motocykl z salonu wyjeżdża na oponach dualowych, jednak producent zaznacza, że bardzo dobrze poradzi sobie również na ogumieniu kostkowym, które dodatkowo podniesie jego zdolności off-roadowe.

Chociaż mówimy o motocyklu dedykowanym posiadaczom prawa jazdy kategorii A1 oraz B, Barton FRX 125 jest jednośladem sporych rozmiarów - siedzisko znajduje się na wysokości 96 cm. Z kolei rozstaw osi wynoszący 1520 mm przekłada się na łatwość manewrowania przy niskich prędkościach oraz - przede wszystkim - na pewne prowadzenie na drogach o różnej nawierzchni. Zarówno z przodu, jak i z tyłu, zastosowano hamulce tarczowe, a zbiornik paliwa o pojemności 10 l pozwoli na komfortowe pokonywanie tras bez częstych postojów na tankowanie.

To najtańsze enduro na kategorię B? Ile kosztuje Barton FRX 125?

Barton do swojej oferty wprowadza uniwersalny model enduro, dla którego niestraszny jest ani bardziej wymagający teren, ani codzienne dojazdy asfaltowymi drogami. Choć jego naturalnym środowiskiem są szutrowe i terenowe dukty, to za sprawą homologacji drogowej będzie również idealnym kompanem codziennego użytkowania. Barton FRX 125 kosztuje 12 999 zł - pierwsze egzemplarze są już dostępne w wybranych salonach, a we wszystkich punktach dealerskich pojawią się w lutym.

Marka motocykli Barton - czy to polski producent?

Barton Motors to jeden z czołowych importerów jednośladów w Polsce obecny na rodzimym rynku od 2006 r. W swojej ofercie posiada skutery, motorowery, motocykle o pojemności 125 cm3, a także quady. Za rok 2025 Barton uplasował się na 12. pozycji w rankingu sprzedaży nowych motocykli i skuterów o pojemności 125 cm3 i większej, z wynikiem 975 egzemplarzy i spadkiem na poziomie 38,3 proc. Natomiast w segmencie motorowerów marka zajęła 6. pozycję, sprzedając 629 jednośladów (-35,8 proc. r/r)

