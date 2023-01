Orlen zostaje w Formule 1. Co dalej z Robertem Kubicą?

Krzysztof Mocek Formuła 1

PKN Orlen pozostaje w padoku Formuły 1 na kolejny rok. Polski koncern kończy współpracę z Alfa Romeo i dołącza jako sponsor do włoskiego zespołu Scuderia AlphaTauri. Co to oznacza dla Roberta Kubicy?

Zdjęcie Orlen zostaje w Formule 1. Co dalej z Robertem Kubicą? / Getty Images