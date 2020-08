Kubica znów weźmie udział w treningu przed wyścigiem F1

Robert Kubica po raz trzeci w tym sezonie weźmie udział w piątkowym treningu przed wyścigiem o Grand Prix Formuły 1. Kierowca testowy Alfa Romeo Racing Orlen wystąpi w 90-minutowej sesji zaplanowanej na godzinę 12 na torze Silverstone.

Przed tygodniem na tym samym obiekcie rywalizowano o GP Wielkiej Brytanii, ale Polaka wówczas zabrakło, ponieważ brał udział w wyścigach serii DTM w Belgii. W najbliższą niedzielę odbędzie się tam drugi wyścig - o jubileuszową GP z okazji 70-lecia pierwszego wyścigu mistrzostw świata, rozegranego w maju 1950 roku właśnie na Silverstone.



Kubica zasiądzie w bolidzie na co dzień prowadzonym przez Włocha Antonio Giovinazziego.



"Cieszę się, że wracam za kierownicę w tej wczesnej i intensywnej części sezonu. Prowadzenie bolidu F1 jest zawsze czymś wyjątkowym, a szczególnie na takim torze jak Silverstone. To obiekt o bogatej historii, który poddaje próbie zarówno człowieka, jak i maszynę. Dla sportów motorowych to jedno z najważniejszych miejsc i jazda tutaj, nawet bez kibiców, wiąże się z dodatkowymi emocjami. Moim nadrzędnym celem pozostaje jednak jak zwykle pomoc w rozwoju auta" - powiedział Polak, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Alfa Romeo.



Drugi trening odbędzie się w piątek o 16, trzeci - w sobotę o 12. Trzy godziny później rozpoczną się kwalifikacje, a niedzielny wyścig zaplanowano na godzinę 15.10.