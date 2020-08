F1. Hamilton najszybszy w Hiszpanii

​Lewis Hamilton (Mercedes) wygrał na torze Catalunya pod Barceloną wyścig o Grand Prix Hiszpanii, szóstą rundę mistrzostw świata Formuły 1. Za broniącym tytułu Brytyjczykiem uplasowali się Holender Max Verstappen (Red Bull) i Fin Valtteri Bottas (Mercedes).

Hamilton, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, startował z pole position i nie pozwolił się nikomu wyprzedzić na torze. Odniósł 88. zwycięstwo w karierze i brakuje mu jeszcze trzech wygranych, aby wyrównać rekord wszech czasów Niemca Michaela Schumachera.

Przed tygodniem, kiedy zwyciężył Verstappen, w Wielkiej Brytanii sprzymierzeńcem Holendra był upał. W jego Red Bullu opony zużywały się znacznie wolniej niż w autach Hamiltona i Bottasa. Tym razem również było gorąco, temperatura toru wynosiła ok. 50 stopni, ale o takich kłopotach Mercedesa nie było już mowy.



"Udało nam się zrozumieć, co stało się w ubiegłym tygodniu, i znaleźliśmy rozwiązanie. To niesamowite, na co mogłem sobie dziś pozwolić dzięki mojemu teamowi" - powiedział na mecie Hamilton, który zmierza po siódmy w karierze tytuł mistrzowski.



Jego przewaga nad Verstappenem wyniosła ok. 24 sekund, więc wygrana nie była zagrożona.



"Nawet nie wiedziałem, że to już było ostatnie okrążenia. Byłem w transie" - stwierdził Brytyjczyk.



W klasyfikacji generalnej Hamilton prowadzi z dorobkiem 132 punktów. Verstappen jest drugi - 95, a Bottas trzeci - 89. Strata pozostałych kierowców do podium jest już znacząca.



"Dziś nie miałem takiego tempa jak Lewis. Ale jestem zadowolony z drugiego miejsca" - powiedział Verstappen.



Punktów znów nie udało się wywalczyć zawodnikom Alfa Romeo Racing Orlen, którego kierowcą testowym jest Robert Kubica. Fin Kimi Raikkonen zajął 14., a Włoch Antonio Giovinazzi - 16. miejsce. Polak rywalizował w ten weekend w serii DTM w Niemczech.



Wyścig nie udał się także ekipie Ferrari. Wprawdzie udało się wywalczyć punkty siódmemu na mecie Niemcowi Sebastianowi Vettelowi, ale w komunikatach radiowych dało się wyczuć napięcie między nim a inżynierem teamu. W dodatku z powodu awarii technicznej zawodów nie ukończył reprezentant Monako Charles Leclerc.



"Wszystko się po prostu wyłączyło, nie wiem, dlaczego" - powiedział Leclerc.



Vettel zmienił z kolei taktykę w trakcie wyścigu. Dużą część trasy przejechał na miękkich oponach, choć wyglądało na to, że pierwotnie planowano o jeden postój w alei serwisowej więcej.



"Nie mamy nic do stracenia" - stwierdził czterokrotny mistrz świata przez radio przy podejmowaniu tej decyzji. Tylko dzięki niej Niemiec nie wypadł poza pierwszą dziesiątkę.



Kolejna runda MŚ - wyścig o Grand Prix Belgii - zaplanowana jest na 30 sierpnia.

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:31.45,279

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) strata 24,177 s

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 44,752

4. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 1 okr.

5. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 1 okr.

6. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 1 okr.

7. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1 okr.

8. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 1 okr.

9. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 1 okr.

10. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1 okr.

11. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1 okr.

12. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 1 okr.

13. Esteban Ocon (Francja/Renault) 1 okr.

14. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1 okr.

15. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1 okr.

16. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1 okr.

17. George Russell (W. Brytania/Williams) 1 okr.

18. Nicholas Latifi (Kanada/Williams) 2 okr.

19. Romain Grosjean (Francja/Haas) 2 okr.



nie ukończył: Charles Leclerc (Monako/Ferrari)



Klasyfikacja generalna kierowców:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 132 pkt

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 95

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 89

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 45

5. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 40

6. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 40

7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 39

8. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 32

9. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 23

10. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 20

11. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 16

12. Esteban Ocon (Francja/Renault) 16

13. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 14

14. Nico Huelkenberg (Niemcy/Racing Point) 6

15. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 2

16. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 2

17. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1



Klasyfikacja konstruktorów:



1. Mercedes 221 pkt

2. Red Bull 135

3. Racing Point 63

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1