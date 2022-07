To ostatnie chwile na usunięcie punktów karnych. Nowe zasady sieją popłoch

Spis treści: 01 Nowe mandaty od września

02 Kursy reedukacyjne po nowemu

03 Koniec z łatwym usuwaniem punktów karnych. Co nowego?

04 Popłoch wśród kierowców - punkty kasują online

Przypomnijmy - 17 września w życie wchodzi kolejna porcja zmian wynikających ze znowelizowanych Prawa o ruchu drogowym i taryfikatora mandatów. Najistotniejszą jest wprowadzenie tzw. "recydywy". Na tym jednak zakres zmian się nie kończy. Kierowców czeka też prawdziwa rewolucja w sposobie kasowania punktów karnych.



Nowe mandaty od września

Chodzi o podwójną stawkę mandatu dla kierujących, którzy w czasie do dwóch lat od popełnienia danego wykroczenia, dopuszczą się go ponownie. Warto zdawać sobie sprawę, że zasada "razy dwa" nie dotyczy wyłącznie łamania ograniczeń prędkości.



W nowym taryfikatorze mowa jest również o:

nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł,

złamaniu zakazu wyprzedzania - 1 000 zł, recydywa: 2 000 zł,

wyprzedzaniu na przejściu lub przed nim - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł,

niezachowaniu ostrożności i spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł,

omijaniu pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł,

wjeżdżaniu na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie - 2 000 zł, recydywa: 4 000 zł,

wjeżdżaniu na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2 000 zł, recydywa: 4 000 zł,

prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka - 2 500 zł, recydywa: 5 000 zł.



Kursy reedukacyjne po nowemu

Zdjęcie Kierowcy szturmują WORD-y, by skorzystać z kursów redukujących punkty karne na starych zasadach / ROBERT STACHNIK/REPORTER / Agencja SE/East News

17 września zmienią się również zasady kasowania punktów karnych w ramach tzw. "kursów reedukacyjnych". W myśl obowiązujących przepisów kierowca może zapisać się na takie "szkolenie" raz na dwanaście miesięcy. Po jego ukończeniu z konta punktowego kierowcy usuwanych jest sześć punktów karnych. Same kursy reedukacyjne organizowane są przez Wojewódzkie Ośrodku Ruchu Drogowego. Warunkiem uczestnictwa, oprócz uiszczenia stosownej opłaty jest:

posiadanie prawa jazdy powyżej 1 roku,



posiadanie na swym koncie nie więcej niż 24 punktów karnych za naruszanie przepisów ruchu drogowego



Z punktu widzenia kierujących największą zaletą obecnych kursów reedukacyjnych jest ich forma. Chodzi o zajęcia stacjonarne trwające w sumie zaledwie 4,5 h. Najczęściej mają one formę sześciu spotkań po 45 minut każde. Cena kursu to około 350 zł.



Koniec z łatwym usuwaniem punktów karnych. Co nowego?

Nowe kursy reedukacyjne dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego będą nie tylko droższe (opłata ustalona została na 500 zł), ale też zdecydowanie dłuższe. Zajęcia - zamiast obecnych 6 godzin lekcyjnych (po 45 minut) - trwać mają co najmniej 28 godzin - przez cztery dni i realizowane będą w formie wykładów i warsztatów. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak nie samych kursów, ale sposobu kasowania punktów karnych.



Przypominamy, że punkty karne kasowane będą automatycznie nie po upływie 12 lecz 24 miesięcy. Co więcej - ich usunięcie warunkowane jest opłaceniem mandatu. To bat na kierowców, którzy notorycznie uchylali się od uiszczania grzywien. Nie jest tajemnicą, że ściągalność mandatów przez wiele lat oscylowała w okolicach zaledwie 50 proc. W przypadku kursów reedukacyjnych oznacza to, że kierowca będzie mógł skorzystać z takiej opcji raz na dwa lata, a nie - jak miało to miejsce do tej pory - raz w roku.



Bez zmian pozostał za to górny limit punktowy, po którym kierowca pożegnać się musi z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Wynosi on odpowiednio:



24 punkty jeśli osoba posiada prawo jazdy dłużej niż rok,

20 punktów, jeśli nie minęło jeszcze 12 miesięcy od daty wydania (pierwszego) prawa jazdy.

Pamiętajmy jednak, że czas obowiązywania punktów karnych został dwukrotnie wydłużony. Warto też zdawać sobie sprawę, że wraz z wejściem w życie nowego taryfikatora mandatów z 10 do 15 wzrósł limit punktów, jakie kierowca otrzymać może za najcięższe wykroczenia.



Popłoch wśród kierowców - punkty kasują online

Z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że rocznie do kursu reedukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przystępuje około 15,5 tys. kierowców. Wiadomo jednak, że rok 2022 będzie pod tym względem rekordowy. Widmo zmian w kursach reedukacyjnych wywołało prawdziwy popłoch wśród kierowców, którzy za wszelką cenę chcą zredukować stan swojego konta punktowego na starych zasadach.



Obłożenie w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego jest tak wielkie, że część z nich - jak chociażby Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży - zdecydowała się na zorganizowanie kursów reedukacyjnych w soboty, w trybie zdalnym!

Szkolenie odbywa się w trybie zdalnym przy użyciu środków teleinformatycznych do telekonferencji. Korzystamy z aplikacji ZOOM - czytamy na stronach internetowych WORD Łomża.

Poniżej prezentujemy listę wykroczeń z nowego taryfikatora mandatów, za które kierowca otrzyma aż 15 punktów karnych:

spowodowania lub sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym (art. 173 i 174 Kk),

spowodowanie wypadku, w którym są ranni lub zabici (art. 177 Kk),



niezatrzymanie się do kontroli (art. 78b Kk),



kierowanie w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie,



kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym,



wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub na nie wchodzącemu,

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,

niezatrzymanie się do kontroli,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym,



naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

