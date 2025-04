Używane Audi A4 Allroad z napędem na obie osie, które prezentujemy w tym materiale, pochodzi z 2012 roku, czyli jest to już wersja po face-liftingu. Jest to egzemplarz z silnikiem 2.0 TFSI EA888 o mocy 225 KM.

Obecnie ma przebieg 237 tys. km, z których około 80 tys. km przejechał jego obecny właściciel, pan Jakub z Otwocka. Aktualna wartość auta to około 50 tys. zł. Prześwietlamy, jakie problemy doskwierają temu modelowi po kilkunastu latach użytkowania.

Audi A4 Allroad miał problem z nadmiernym dymieniem. Andrzej Włodarski INTERIA.PL

Wymiana silnika w Audi A4 Allroad. Zaoszczędził 14 tys. zł

Zanim auto kupił pan Kuba, samochód należał do jego znajomego z pracy. Ten kupił Audi jako nowe w salonie w Polsce, a po zakończeniu gwarancji serwisował w jednym z podwarszawskich warsztatów specjalizujących się w samochodach Grupy Volkswagen.

Jak mówi Kuba, dość pedantycznie podchodził do wymiany poszczególnych części. Jak trzeba było wymienić hamulce, korzystał z oryginalnych części - nawet gdy już nie serwisował auta w ASO.

Jak tylko usłyszał delikatny dźwięk w tylnym amortyzatorze, od razu pojechał go wymienić. Na wszystko miał stosowne faktury i rachunki. Problem pojawił się jednak po jednym z serwisów, bo auto zaczęło dymić. Nieautoryzowany warsztat (ten, w którym serwisował wóz), stwierdził, że trzeba wymienić silnik. Wymiana w 2020 roku miała kosztować 14 tys. zł.

Ówczesny właściciel auta stwierdził, że to za dużo i wstawił samochód do innego mechanika. Tam wymontowano m.in. turbosprężarkę (zintegrowaną z kolektorem), w której stwierdzono zużyte łożyska. Element ten wymieniono - koszt turbosprężarki po regeneracji to ok. 1,5 tys. zł. Niestety, dymienie z wydechu nadal nie ustępowało.

Właściciel zidentyfikował usterkę w Audi, która okazała się błahostką związaną z układem wydechowym. Andrzej Włodarski INTERIA.PL

Mechanik szukał, szukał i wreszcie zdemontował wydech. Problemem okazał się nadmiar towotu, który był źródłem dymu wydostającego się z układu wydechowego. Następnie zweryfikował części, które rzekomo były wcześniej wymienione. W toku okazało się, że auto miało wciąż oryginalne amortyzatory oraz tarcze hamulcowe (które nosiły ślady przetoczenia).

Nieuczciwy warsztat został zdemaskowany, a samochód wrócił na drogi. W ręce nowego i zarazem aktualnego właściciela, który kupił je od swojego zmęczonego przygodami z mechanikami kolegi.

Czy silnik 2.0 TFSI EA888 "bierze" olej?

Prezentowane Audi ma pod maską silnik, do którego trzeba podchodzić z rezerwą, ponieważ bardzo często ma problemy z nadmiernym zużyciem oleju. W Audi A4 B8 (po face-liftingu) poprawiono denerwującą usterkę w tym silniku. Jednak najbardziej pewne są dopiero silniki montowane w Audi A4 o typoszeregu B9.

Czy silnik 2.0 TFSI EA888 zużywa dużo oleju? Okazuje się, że w aucie z przebiegiem prawie 240 tys. km nie ma z tym problemu. Andrzej Włodarski INTERIA.PL

Zapytaliśmy Kubę, czy miał problemy z nadmiernym zużyciem oleju w swoim egzemplarzu. - Słyszałem, że ten silnik bierze olej, ale u siebie tego problemu nie stwierdziłem - powiedział właściciel. Dodał też, że pojechał tym Audi na wakacje do Chorwacji oraz na Sardynię. Większość trasy przejechał autostradami - w sumie ponad 5 tys. km.

Przez ten czas nie odnotował podwyższonego zużycia oleju w silniku. Dodał jednak, że co 10-11 tys. km (pomiędzy wymianami oleju) dolewa ok. 0,5 litra oleju. Właściciel dodaje, że "przy jeździe z dużymi prędkościami i pod obciążeniem, nie uważam, żeby było to dużo".

Właściciel Audi przestrzega rygorystyczne serwisów olejowych co 10 tys. km. Być może dlatego nie było problemu z łańcuchem rozrządu. Choć według jego wiedzy, w tej generacji EA888 łańcuch rozrządu został już poprawiony. Warto dodać, że łańcuch rozrządu jest łatwo dostępny. Nie ma problemu z rozbieraniem całego zespołu napędowego, jeśli dojdzie do konieczności wymiany tego elementu.

Audi ma dość prostą budowę i wiele napraw nie jest skomplikowana, a tym samym kosztowna. Adam Włodarski INTERIA.PL

Ile pali używane Audi A4 Allroad?

Właściciel samochodu poinformował, że podczas miejsko-leśnej eksploatacji (mieszka poza utwardzonymi drogami) jego Audi zużywa średnio ok. 9 l/100 km benzyny bezołowiowej. Jego zdaniem jak na silnik o mocy 225 KM z napędem Allroad (na obie osie - mechanizm Torsen) i skrzynią dwusprzęgłową S-tronic to dobry rezultat. Podczas jazdy autostradą (bez dodatkowych pasażerów) spalanie wynosi ok. 7,5 l/100 km, a po załadowaniu samochodu bagażem i pasażerami zwykle nie przekracza 8,0 l/100 km.

Deska rozdzielcza nie wydaje żadnych nieprzyjemnych dźwięków i ma genialnie prostą obsługę Andrzej Włodarski INTERIA.PL

Duża w tym zasługa siedmiobiegowej przekładni, która przy 140 km/h włącza siódme przełożenie. Prędkość obrotowa silnika wynosi wtedy zaledwie 2 tys. obr./min. Kuba zwraca uwagę także na ciekawy fakt - Audi zaleca stosowanie wysokooktanowej benzyny (98) do EA888. Gdy zatankujemy benzynę bezołowiową 95, komputer pokładowy wyświetla błąd "check engine". Po zatankowaniu paliwa 98-oktanowego komunikat na desce rozdzielczej znika.

Właściciel prezentowanego auta wymienia olej co 10 tys. km. Andrzej Włodarczyk INTERIA.PL

Audi A4 Allroad jest tanie w serwisowaniu

Zdaniem właściciela pojazdu jego samochód na dystansie około 80 tys. km okazał się bardzo tani w utrzymaniu. Nie licząc częstych wymian oleju, paliwa i ubezpieczenia, wydatki okazały się naprawdę niewielkie, jak na wartość auta.

Dopiero przed rokiem właściciel wymienił przednie tarcze hamulcowe - komplet za ok. 1,6 tys. zł. W zawieszeniu trzeba było wymienić łączniki stabilizatora za 150 zł, a z droższych elementów wahacze dolne - po 1 tys. zł za sztukę.

W Allroadzie skapitulowała też przednia prawa półoś. Najpierw Kuba zamówił tani chiński zamiennik za ok. 700 zł za pośrednictwem znanego polskiego dystrybutora. Jednak po dwóch tygodniach od założenia doszło do zerwania półosi. Na szczęście element udało się zwrócić w ramach gwarancji i odzyskać pieniądze. Po założeniu oryginalnego elementu - o dziwo, cena była "tylko" o kilkaset złotych wyższa - napęd działa bez zarzutu do dzisiaj.

Póki co skrzynia S-tronic działa bez zarzutu. Właściciel Jakub wymienia w niej tylko regularnie olej. Andrzej Włodarski INTERIA.PL

Niewiele działo się też z silnikiem - raz zaczął szarpać, ale okazało się, że wystarczy wymienić świece zapłonowe, żeby problem zniknął. Był też mały wyciek z okolic rozrządu, ale również jego usunięcie nie było kosztowne. Teraz przed prezentowanym Allroadem wymiana oleju w przekładni dwusprzęgłowej.

To jest właśnie bardzo fajne w Audi B8, że ono nie jest na siłę udziwnione i do większości elementów jest tu łatwy dostęp. Do tego Audi ma wysoką jakość wykonania, a nawet jak coś trzeba wymienić, rynek części jest bardzo duży, a ceny atrakcyjne

Czy warto kupić Audi A4 Allroad z dużym przebiegiem?

Zadniem pana Jakuba jego Audi to mimo swojej dość skomplikowanej budowy bardzo przyjazny samochód: - Podoba mi się podwyższony prześwit, bo mam dom w lesie, napęd Torsen genialnie sprawdza się zimą, jakość wykonania auta jest wysoka, a koszty utrzymania akceptowalne - zdecydowanie polecam!".

Trochę ponad 500 litrów pojemności bagażnika pozostawia lekki niedosyt - jak na samochód o nadwoziu kombi. Andrzej Włodarski INTERIA.PL

Właściciel używa codziennie samochodu w trudnym leśnym terenie. Mimo to radzi sobie nieźle, a zawieszenie wytrzymuje niedogodności. Andrzej Włodarski INTERIA.PL