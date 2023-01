Kolejny wypadek Tesli. Tym razem utonęła w basenie. I to nie z winy autopilota

Krzysztof Mocek Wypadki

Ostatnio nie brakuje przykrych wiadomości z udziałem pojazdów marki Tesla. Jak podają amerykańskie media – dwie osoby dorosłe i dziecko ucierpiały na skutek wjechania samochodu do basenu. Co zaskakujące – tym razem nie była to wina autopilota.

Zdjęcie Pomylił gaz z hamulcem i wylądował w basenie / Twitter @PasadenaFD /