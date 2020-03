Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa skutkuje nietypowymi roszadami w przemyśle. Brytyjczycy chcą, by fabryki samochodów pomagały w produkcji sprzętu medycznego, a chiński potentat motoryzacyjny - BYD - stał się właśnie największym na świecie producentem masek ochronnych.

W zakładach BYD zamiast samochodów produkowane są środki do walki z epidemią

Jak już informowaliśmy, brytyjski premier - Boris Johnson - odbył niedawno serię spotkań z przedstawicielami różnych gałęzi przemysłu. Ich celem było zbadanie możliwości przestawienia brytyjskich fabryk na produkcję sprzętu medycznego, a - ściślej - respiratorów. Władze zadeklarowały, że kupią tyle urządzeń, ile tylko uda się wyprodukować. Chęć uczestnictwa w programie wyraził m.in. Rolls-Royce.

Producent luksusowych limuzyn i silników odrzutowych to niejedyna marka, która - w związku z koronawirusem - poszerzy profil swojej działalności.

Do miana największego producenta masek ochronnych na świecie urósł właśnie inny motoryzacyjny potentat - chiński koncerny BYD (Build Your Dreams). Założone w 2003 roku przedsiębiorstwo jest obecnie trzecim co do wielkości producentem samochodów elektrycznych na świecie.

Przedsiębiorstwo, które od dłuższego czasu inwestuje również w rozwój elektrycznych pojazdów użytkowych (jest m.in. potentatem w produkcji tego rodzaju autobusów) - w odpowiedzi na apel lokalnych władz - uruchomiło niedawno dwie nietypowe linie produkcyjne. Pierwsza zajmuje się produkcją maseczek ochronnych. Na drugiej powstają tysiące litrów płynu do dezynfekcji.

Przedstawiciele BYD chwalą się, że produkcja - w systemie zmianowym - trwa 24 godziny na dobę. Dzięki temu każdej doby powstaje nawet 5 mln maseczek! Projekt maseczki opracowany został własnymi siłami. Priorytetem były nie tylko koszty, ale i dostępność materiałów, która w przypadku maseczek BYD ma być "niemal nieograniczona". Każdego dnia fabrykę BYD opuszcza też ponad 300 tys. opakowań płynu do dezynfekcji.

W tym miejscu warto dodać, że nietypowe roszady w przemyśle dotyczą niemal wszystkich branży w krajach objętych pandemią. Dla przykładu, w Polsce produkcją środków do dezynfekcji zajęły się państwowe koncerny, czyli Orlen i KGHM.

