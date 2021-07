​Suzuki i Daihatsu razem z Toyotą

Suzuki i Daihatsu stały się współwłaścicielami założonej przez Toyotę, Isuzu i Hino spółki Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJP), aby nadać większe tempo swoim dążeniom do dekarbonizacji małych samochodów poprzez zwiększanie wykorzystania w nich technologii CASE (Connected, Automated, Shared, Electric). Chodzi tu o cztery kluczowe kierunki, w których obecnie rozwija się motoryzacja - połączenia samochodów w sieci i opartych na tej technologii usług, technologii automatycznego prowadzenia, współdzielenia pojazdów oraz zelektryfikowanych napędów.

Udział Suzuki i Daihatsu w przedsięwzięciu Toyoty i jej dotychczasowych partnerów - Isuzu i Hino - wiąże się z przejęciem przez te firmy po 10% akcji spółki. Po poszerzeniu grona współwłaścicieli CJP, Toyota pozostaje głównym inwestorem, posiadającym 60% udziałów, zaś Isuzu, Hino, Suzuki i Daihatsu będą w posiadaniu po 10% udziałów.

Suzuki i Daihatsu specjalizują się w małych samochodach, których w Japonii jest około 31 milionów. Dla porównania, po drogach tego kraju jeździ łącznie 78 milionów samochodów. Wiele z nich służy zapewnieniu wszystkich niezbędnych środków do życia mieszkańcom, w szczególności na terenach wiejskich. Małe pojazdy dostawcze dostarczają towary do miejsc, do których nie dojeżdżają większe samochody. Dlatego małe auta użytkowe mają do odegrania ważną rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej i popularyzacji nowych technologii, które napędzają rozwój motoryzacji.

Współpraca japońskich producentów samochodów w ramach Commercial Japan Partnership Technologies Corporation rozpoczęła się w kwietniu tego roku i ma trzy zasadnicze cele - poprawę wydajności i bezpieczeństwa oraz obniżenie emisyjności transportu. Budowa infrastruktury łączenia pojazdów w sieci, która skoordynuje pracę dużych, dalekobieżnych ciężarówek z pracą działających lokalnie aut dostawczych pozwoli zwiększyć wydajność działań logistycznych. Kolejnym zadaniem jest wprowadzenie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa czynnego do kolejnych grup samochodów użytkowych, w tym do małych pojazdów. Natomiast współpraca w kwestiach technologii zelektryfikowanych napędów pozwoli spopularyzować wysokiej jakości bezemisyjne małe pojazdy użytkowe.

Do realizacji tych celów posłuży szerokie wykorzystanie przez społeczeństwo i podmioty gospodarcze technologii CASE. Dlatego Toyota i jej partnerzy postanowili połączyć swoje mocne strony. Toyota udostępni swoje technologie elektryfikacji, automatyzacji, łączenia w sieci i współdzielenia pojazdów, Isuzu i Hino wniosą swoje doświadczenie na rynku aut dostawczych, zaś Suzuki i Daihatsu na rynku minisamochodów. To pozwoli lepiej zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, przed jakimi stoi branża transportowa, z których najważniejszym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Wszystko to - jak zapewniają współudziałowcy CJP - aby poprawić jakość życia ludzi i zostawić Japonię oraz planetę w lepszej kondycji dla następnych pokoleń.