Stellantis ma nowy pomysł na auta na prąd. Nie będzie trzeba ich kupować

Koncern Stellantis uruchamia w Europie nową usługę, która jest w istocie długoterminowym wynajmem samochodu elektrycznego. Do wyboru są trzy modele samochodów elektrycznych koncernu.

Wynajem samochodu elektrycznego - ceny

Jak to dokładnie wygląda? Zacznijmy od tego, że klient musi zadeklarować minimum 500 km przebiegu miesięcznie. W ramach Electric As You Go możemy wynająć jeden z trzech modeli: Peugeota e-208, Opla Corsę-e lub Opla Mokkę-e. Kiedy mamy już wybrany samochód należy uiścić kaucję, której wysokości niestety na ten moment nie znamy. Następnie podpisujemy umowę najmu. Po tym pozostaje nam płacić miesięczną ratę i cieszyć się autem.

Na jak długo możemy wynająć samochód elektryczny? Stellantis nie zdradza na ten moment takich informacji. Co do kosztów, to mamy tu opłatę stałą oraz opłatę za każdy przejechany kilometr. Opłata stała to 110 euro miesięcznie, a każdy kilometr przebiegu kosztuje nas 0,07 euro. Zakładając, że przejedziemy 2000 km miesięcznie, to za użytkowanie auta zapłacimy, według aktualnego kursu, niecałe 1200 zł miesięcznie.

Do tego trzeba będzie oczywiście jeszcze doliczyć koszt energii elektrycznej.

Stellantis chce przekonać kierowców do elektryków

Jak oficjalnie przyznają władze koncernu, program Electric As You Go został wprowadzony po to, aby przekonać do elektromobilności tych klientów, którzy za główną przeszkodę w zakupie auta elektrycznego wskazywali jego wysoką cenę. Usługa na ten moment dostępna jest we Francji, jednak koncern chce ją rozszerzyć na inne kraje Unii Europejskiej.

W planach jest także wprowadzenie do oferty wynajmu pozostałych elektrycznych modeli z gamy Stellantis.

Na ten moment nie mamy oficjalnych informacji na temat terminu wprowadzenia usługi na polski rynek.

