Smart jest już w połowie chiński

8 stycznia oficjalnie zadebiutował nowy producent elektrycznych pojazdów - smart Automobile Co., Ltd. Nowy właściciel i spadkobierca dotychczasowego dorobku marki smart to efekt ogłoszonego 1 kwietnia 2019 roku sojuszu między niemieckim Daimlerem a chińskim Geely.

W myśl ogłoszonego wówczas porozumienia Daimler i Geely - do końca 2019 roku - dopiąć miały wszelkie formalności związane z utworzeniem nowego podmiotu.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, nowa spółka dysponuje kapitałem w wysokości 5,4 mld juanów (2,97 mld dolarów) - każda ze stron porozumienia wniosła równą kwotę 2,7 mld juanów, przy czym część niemiecka wniesiona została udziałami w marce smart.



Siedziba nowej firmy ulokowana została w chińskim Hangzhou Bay. Spółka dysponować ma również dwoma głównymi centrami sprzedażowymi - w Chinach i Niemczech.

Nad stworzeniem nowych generacji Smartów wspólnie pracować będą niemieccy (Mercedes-Benz) i chińscy (Geely) konstruktorzy. Nasi sąsiedzi zza Odry odpowiadać mają za stylistykę; Chińczycy - za rozwiązania techniczne. Na mocy zawartych umów nowe smarty powstawać będą wyłącznie w Chinach. Oferta marki ma zostać rozszerzona o pojazdy segmentu B.

Dzięki temu europejskie fabryki Daimlera będą się mogły skupić na innych pojazdach. Przykładowo zakład w Hambach, gdzie do tej pory produkowane były smarty, zająć się ma budową elektrycznego auta kompaktowego, które trafi do nabywców pod "zelektryfikowaną" marką Mercedesa - EQ.