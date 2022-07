Nowe elektryki Audi, Porsche i Bentleya opóźnione. Powodem problemy w firmie tworzącej oprogramowanie

Producenci Bentley wyda miliardy, by produkować auta elektryczne

Cariad - Automotive Software, to spółka, która została założona w 2020 roku przez Volkswagena. Jej celem była budowa oraz rozwój nowej platformy technologicznej i programowej dla elektrycznych samochodów niemieckiego koncernu. Chociaż pierwsze sukcesy firmy rozbudzały spore nadzieje, jej ostatnie kłopoty rzucają nieco cienia na premiery wyczekiwanych pojazdów.

Jak donoszą zachodnie media, od jakiegoś czasu rozwój poszczególnych programów został znacząco spowolniony. Firma nie odnotowuje też wymaganych skoków jakościowych względem wcześniej testowanych systemów. Według niektórych informacji - powodem złej sytuacji może być brak porozumienia pomiędzy członkami zarządu i różnice w podejściu do zarządzania spółką.

Problem dotknie Audi, Porsche i Bentleya

Jeśli problem się utrzyma, wpłynie on na nadchodzące premiery motoryzacyjne. Dotknie on m.in. Audi, które pracuje obecnie nad innowacyjnymi pojazdami w ramach projektu Artemis. Nowy okręt flagowy czterech pierścieni miał pierwotnie trafić na rynek w 2027 roku. Niestety już teraz niektóre źródła wskazują, że terminu tego nie da się dotrzymać.

Zdjęcie Audi Urbansphere – inteligentny minivan, który powstaje w ramach projektu Artemis / materiały prasowe

Te same źródła odnoszą się zresztą do trudnej sytuacji Bentleya, którego plany pełnej elektryfikacji do roku 2030 również zostały zagrożone. Także elektryczny Macan firmy Porsche, którego premiera została zaplanowana na przyszły rok, może zostać opóźniony.

Kierownictwo Porsche i Audi jest sfrustrowane opóźnieniami. W koncernie Volkswagen Group rosną naciski mające na celu wymuszenie reorganizacji całego działu zajmującego się oprogramowaniem do samochodów. Czy działania te przyniosą skutek i uda się dotrzymać terminów zapowiedzianych premier? Na obecną chwilę nie wiadomo.

