Koniec nowych spalinowych modeli Audi już za 3 lata

Wprowadzone przez Unię Europejską prawo zakazujące po 2035 roku rejestracji na jej terenie nowych samochodów z napędem innym niż zeroemisyjny spowodowało, że producenci przyspieszyli swoją elektryfikację. Nowe samochody Audi zmienia nazwę ważnego modelu. Z cennika znika "po prostu" e-tron

Audi zapowiada rozstanie z silnikami spalinowymi. Pierwszy etap w 2026 roku

Część producentów zapowiedziała już, że produkcję samochodów spalinowych zakończy jeszcze przed wejściem w życie unijnego prawa. Do ich grona dołączyło właśnie Audi. Marka przedstawiła swoje plany dotyczące elektryfikacji.

Pierwszy etap rezygnacji z silników spalinowych przyjdzie już za nieco ponad 3 lata. Od 2026 roku Audi zamierza bowiem wprowadzać na rynek nowe modele wyłącznie o napędzie elektrycznym. W produkcji wciąż pozostaną jednak te modele spalinowe, które debiutowały przed tą graniczną datą. Innymi słowy, premiery ostatniego spalinowego Audi możemy się spodziewać w 2025 roku.

Od 2029 roku w każdej fabryce Audi będą produkowane auta elektryczne

Kolejnym krokiem będzie poszerzenie listy fabryk produkujących samochody elektryczne. Obecnie tylko dwa zakłady należące do niemieckiego producenta zajmują się produkcją aut z napędem elektrycznym - są to fabryki w Böllinger Höfe (Niemcy) i Brukseli. Już w przyszłym roku do tego grona ma dołączyć zakład w Ingolstadt, z którego będzie wyjeżdżał model Q6 e-tron.

Produkcja samochodów elektrycznych będzie stopniowo rozpoczynała się także w zakładach w Neckarsulm (Niemcy), San José Chiapa (Meksyk) i w Győr (Węgry). W 2029 roku w każdej należącej do Audi fabryce ma powstawać przynajmniej jeden model auta z napędem elektrycznym.

Zdjęcie Obecnie samochody elektryczne powstają tylko w dwóch zakładach Audi. Wkrótce ma to się zmienić. / Audi Media Center / materiały prasowe

Niemiecki producent jednocześnie deklaruje, że na liniach produkcyjnych auta elektryczne będą stopniowo zastępować modele spalinowe. Przykładem ma być właśnie Q6 e-tron, które w Ingolstadt będzie początkowo produkowany na tej samej linii co A4 i A5.

Koniec silników spalinowych w Audi w 2033 roku

Finalnie z silnikami spalinowymi Audi ma rozstać się w 2033 roku. Wówczas zakup modelu marki z czterema pierścieniami z jednostką spalinową będzie niemożliwe. Jednak Audi już teraz powoli wycofuje modele z napędem spalinowym. Wiemy, że kontynuacji nie doczekają się modele A1 czy Q2. Z kolei np. R8 ma pozostać na rynku, ale w wersji elektrycznej.

Koniec silników spalinowych zdaje się być nieuchronny. Zdarzają się producenci, którzy deklarują, że będą produkować te jednostki dopóki będzie taka możliwość, a w samej branży motoryzacyjnej nie brakuje głosów krytyki przymusowej rezygnacji ze "spalinówek". Jednak stanowisko Unii Europejskiej jest nieprzejednane i należy się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości kolejni producenci będą deklarować zakończenie produkcji samochodów spalinowych.

