Kia przedstawia nowy cel marki oraz przyszłą strategię

Podczas cyfrowej prezentacji „New Kia Brand Showcase” Kia ogłosiła szczegóły dotyczące nowego celu i nowych ambicji marki w przyszłości. Oprócz nowego sloganu – „Movement that inspires” – Kia przedstawiła również informacje na temat nowej strategii, dzięki której zamierza wyjść poza produkcję aut i stworzyć "rozwiązania z zakresu mobilności".

Kia - sygnalizując odejście od tradycyjnego modelu biznesowego, który do tej pory był oparty na produkcji samochodów - ogłosiła także nową nazwę korporacji. Po usunięciu słowa "Motors" (dawniej "Kia Motors Corporation") Kia rozszerzy działalność na nowe obszary biznesowe oraz takie, które dopiero powstaną. Firma opracuje też innowacyjne produkty i usługi mobilne, które poprawią codzienne życie jej klientów.

Ho Sung Song, Prezes i Dyrektor Generalny Kia Corporation, powiedział: "W Kia wierzymy, że transport, mobilność i przemieszczanie się stanowią prawo człowieka. Naszą wizją jest tworzenie zrównoważonych rozwiązań z zakresu mobilności nie tylko dla klientów, ale dla całych społeczności oraz społeczeństw na świecie. Dziś zaczynamy wprowadzać tę wizję w życie, przedstawiając nowy cel i nową strategię marki w przyszłości".

Nowy slogan marki Kia - "Movement that inspires" - znajduje się w centrum dzisiejszej prezentacji i odzwierciedla nowy cel marki, którym jest inspirowanie klientów za pośrednictwem produktów i usług oraz wzmacnianie ich doświadczeń z marką.

Kia koncentruje się na popularyzacji samochodów elektrycznych z akumulatorem i do 2027 roku planuje poszerzyć na świecie ich ofertę o siedem nowych modeli. Wśród nich będą hatchbacki, SUV-y i auta typu MPV, reprezentujące kilka segmentów. Każdy z nowych modeli będzie zapewniał duży zasięg i możliwość szybkiego ładowania dzięki zastosowaniu w konstrukcji nowej platformy Electric-Global Modular Platform zaprojektowanej przez Hyundai Motor Group.



Pierwszy z samochodów elektrycznych nowej generacji marki Kia zostanie zaprezentowany już w pierwszym kwartale 2021 roku. Nowy model, skonstruowany na nowej platformie E-GMP, pod względem stylistyki będzie nawiązywać do crossoverów i zapewni zasięg ponad 500 kilometrów. Przy wykorzystaniu szybkiej ładowarki czas ładowania akumulatora wyniesie poniżej 20 minut. Będzie to pierwszy model, który trafi do sprzedaży z nowym logo Kia.

Do 2025 roku, dzięki coraz liczniejszej gamie samochodów elektrycznych, Kia zamierza zwiększyć udział w rynku aut elektrycznych do 6,6%. Już rok później sprzedaż samochodów typu BEV marki Kia ma wynieść 500 000 egzemplarzy rocznie.

W nadchodzących tygodniach Kia przedstawi więcej informacji na temat nowej stylistyki przyszłych modeli, która również odzwierciedla transformację marki.

Kia opracowuje również gamę nowych pojazdów specjalnych, skonstruowanych na konkretne potrzeby klientów korporacyjnych. Będą one oparte na elastycznej platformie "deskorolki", z modułowym nadwoziem spełniającym specyficzne potrzeby z zakresu mobilności szerokiej grupy klientów korporacyjnych i flotowych. Współpraca z takimi firmami jak Canoo i Arrival oznacza, że pojazdy te będą oferować różne nadwozia, które będą dostosowane do specyficznych wymagań użytkowników.

Wiele wskazuje na to, że do 2030 roku popyt na tego typu pojazdy wzrośnie nawet pięciokrotnie. Między innymi, ze względu na szybki i stabilny wzrost handlu elektronicznego i usług car-sharingu. Szyte na miarę pojazdy marki Kia świetnie będą nadawały się nie tylko do carsharingu, ale również jako pojazdy niskopodłogowe czy dostawcze

Ponadto Kia zacieśni współpracę i ustanowi partnerstwa z globalnymi firmami, które zajmują się rozwiązaniami z zakresu mobilności, aby zdywersyfikować usługi związane z mobilnością w strategicznych regionach świata. W 2018 roku Kia zainwestowała w firmę Grab - największą, która oferuje usługi przewozowe, dostawy żywności i rozwiązania płatnicze w Azji Południowo-Wschodniej - oraz, w marcu 2019 roku w indyjską firmę Oli, która oferuje przejazdy typu peer-to-peer, dysponuje taksówkami, zapewnia dostawę żywności i inne usługi związane z mobilnością.

Kia tworzy również inne usługi związane z mobilnością, w tym WiBLE - wspólne przedsięwzięcie typu car-sharing z firmą Repsol, głównym hiszpańskim koncernem energetycznym, oferowane w Madrycie. W usłudze WiBLE, wprowadzonej na rynek we wrześniu 2018 roku, dostępnych jest 500 Kia Niro w wersji hybrydowej typu plug-in. WiBLE jest jednym z najbardziej udanych programów w Europie z zakresu tzw. mobilności współdzielonej i ma ponad 130 000 zarejestrowanych użytkowników. We wrześniu 2020 roku, we Włoszech i w Rosji, została uruchomiona nowa usługa - KiaMobility. W najbliższych latach zostanie ona wprowadzona na kolejnych rynkach.