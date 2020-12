Hyundai zapowiedział pierwszy model marki IONIQ

​Hyundai zaprezentował zwiastun nowego modelu IONIQ 5. Ten pierwszy samochód elektryczny submarki IONIQ zadebiutuje na początku 2021 roku.

Zdjęcie / Samochody elektryczne Ioniq - tak nazywa się nowa marka samochodów

Bazujący na koncepcie elektrycznego samochodu ‘45’, IONIQ 5 będzie pierwszym samochodem wykorzystującym globalną platformę modułową E-GMP, zaprojektowaną specjalnie dla samochodów elektrycznych.

Reklama

Film zatytułowany "The New Horizon of EV" został zainspirowany szczegółami wyglądu nowego modelu IONIQ 5. W filmie zobaczymy... piksele i kropki, które zbiegają się tworząc przestrzeń reprezentującą nową erę elektromobilności.

Zwiastun rozbudzi oczekiwania i ciekawość, poprzez zaakcentowanie trzech "extra" wyjątkowych elementów nowego modelu. "Extra Power for Life" zwraca uwagę na możliwość dwukierunkowego przesyłania energii. "Extra Time for You" podkreśla możliwość szybkiego ładowania, "Extraordinary experience" wskazuje nadchodzące nowe funkcje.

Film pojawił się po tym, jak Hyundai w sierpniu 2020 roku ogłosił, że wprowadzi na rynek submarkę IONIQ. Projekt ma przybliżyć Hyundaia do osiągnięcia czołowej pozycji wśród światowych producentów samochodów elektrycznych. Pod submarką IONIQ wprowadzona zostanie rodzina elektrycznych modeli Hyundai, w tym średniej wielkości CUV IONIQ 5 na początku 2021 roku, a następnie sedan IONIQ 6 oraz duży SUV IONIQ 7.

Aby efektywnie realizować plany dotyczące elektromobilności, Hyundai zaprezentował platformę E-GMP, która będzie stanowić podstawę dla wszystkich nowych całkowicie elektrycznych samochodów Hyundai Motor Group. Platforma oferuje większą elastyczność w projektowaniu, świetne osiągi, większy zasięg, poprawione funkcje bezpieczeństwa i więcej przestrzeni dla pasażerów i bagaży.

Wideo IONIQ 5

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj. CODZIENNIE CZEKA OD 20 000 zł do 40 000 zł!



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!