Fiat sięgnie po państwowe pieniądze?

By wspomóc przedsiębiorców większość krajów uruchomiło programy pomocy publicznej. Korzystają z nich nie tylko drobni przedsiębiorcy, ale i prawdziwi giganci.

Jak informuje agencja Reuters, Fiat Chrysler Automobiles rozmawia właśnie z funduszem Intesa Sanpaolo na temat udzielenia producentowi pojazdów pożyczki w wysokości 6,3 mld euro. Pieniądze mają być spożytkowane na bieżącą działalność i przetrwanie pandemii koronawirusa.



Pożyczka w tak ogromnej wysokości musi zostać zaakceptowana przez włoską agencję kredytów zagranicznych SACE, za pośrednictwem której włoskie władze udzielają gwarancji kredytowych. Zgody musi też udzielić włoski rząd. Szczegóły transakcji owiane są tajemnicą. Reuters podkreśla, że ani Fiat Chrysler Automobiles, ani przedstawiciele Intesa Sanpaolo nie zdecydowali się na zabranie głosu w tej sprawie.



FCA jest obecnie ósmym co do wielkości producentem samochodów na świecie. W ubiegłym roku koncern dostarczył nabywcom 4,360 mln pojazdów odnotowując spadek sprzedaży o 3,8 proc. Udział marek należących do FCA w ogóle światowego rynku szacowany jest na 5,1 proc.