W skrócie Ferrari zaprezentowało wnętrze pierwszego elektrycznego modelu Luce, który zadebiutuje w maju 2026 roku.

Kabina powstała przy współpracy z zespołem LoveFrom, wykorzystując trwałe materiały i uproszczony interfejs z naciskiem na fizyczne przełączniki.

Specyfikacja pojazdu zakłada cztery silniki o mocy systemowej ponad 986 KM i akumulator 122 kWh, a produkcja będzie korzystać w 100 proc. z aluminium pochodzącego z recyklingu.

Elektryczne Ferrari Luce - oficjalna prezentacja wnętrza

Podczas specjalnego wydarzenia w San Francisco Ferrari po raz pierwszy ujawniło nazwę swojego pierwszego w pełni elektrycznego modelu - samochód będzie nazywał się Luce (co po włosku oznacza "światło"). Zaprezentowano także projekt kabiny: układ deski rozdzielczej, system sterowania oraz rozwiązania interfejsu.

Ferrari oparło się modzie na ekrany. To nie znaczy, że w Luce ich w ogóle nie znajdziemy, ale zastosowano połączenie klasycznych elementów mechanicznych - przycisków, pokręteł i przełączników z cyfrowymi wyświetlaczami. Zestaw wskaźników, panel sterowania i konsola centralna zostały zaprojektowane jako oddzielne moduły, rozmieszczone w sposób podporządkowany kierowcy.

Centralny ekran jest niewielki, a bezpośrednio pod nim znajduje się szereg wygodnych, aluminiowych przełączników w stylu lotniczym.

Ekran cyfrowych zegarów umieszczono na kolumnie kierowniczej, dzięki czemu porusza się razem z kierownicą. Sama kierownica jest nowa, nie znajdziemy już na niej dotykowych przełączników, są tylko fizyczne.

Sam ekran zegarów został przykryty przez panel, z wyciętymi otworami, przez kierowca ma wrażenia ze ma przed sobą trzy niezależne okrągłe wyświetlacze.

Ferrari zaprezentowało projekt kabiny nowego modelu Luce podczas wydarzenia w San Francisco. Ferrari materiały prasowe

Wnętrze Ferrari Luce i nowy interfejs kierowcy

Za projekt wnętrza odpowiada zespół Ferrari we współpracy z kolektywem LoveFrom, założonym przez Jony'ego Ive'a i Marca Newsona, byłych projektantów Apple. Grupa pracuje z włoską marką od kilku lat, odpowiadając za całościową koncepcję interfejsu i ergonomii.

Za projekt wnętrza odpowiada zespół Ferrari we współpracy z kolektywem LoveFrom, założonym przez Jony’ego Ive’a i Marca Newsona. Ferrari materiały prasowe

Kabina została zaprojektowana jako jednolita, uproszczona przestrzeń. Producent podkreśla, że materiały dobrano pod kątem trwałości. Kluczową rolę odgrywa aluminium obrabiane metodą CNC oraz szkło Corning Fusion5, odporne na zarysowania. Z tego materiału wykonano np. przełącznik wyboru kierunku jazdy.

W Ferrari Luce za pomocą ekranu obsługuje się multimedia, nawigację i ustawienia pojazdu, natomiast najważniejsze funkcje pozostają pod kontrolą fizycznych przełączników W ten sposób o. Producent deklaruje ograniczenie liczby menu, aby nie rozpraszać kierowcy podczas jazdy.

Kluczową rolę odgrywa aluminium obrabiane metodą CNC oraz szkło Corning Fusion5, odporne na zarysowania. Ferrari materiały prasowe

Premiera Ferrari Luce coraz bliżej. Co już wiadomo?

Technologia stanowiąca podstawę Luce została zaprezentowana w październiku 2025 roku w centrum badawczo-produkcyjnym Ferrari w Maranello.

Wiemy więc już, że samochód ma rozpędzać się do 100 km/h w 2,5 s oraz osiągać prędkość maksymalną 310 km/h, a jego masa będzie wynosiła około 2300 kg. Te osiągi mają zapewniać cztery silniki elektryczne o mocy systemowej wynoszącej, jak oficjalnie podało Ferrari, "ponad 986 KM", a moc chwilowa ma przekraczać 1000 KM.

Silniki na przedniej osi mają dostarczać 282 KM i 3500 Nm, a tylnej osi - 830 KM i 8000 Nm (w obu przypadkach mowa o momencie obrotowych na kołach).

Pojemność zamontowanego w podłodze akumulatora to 122 kWh. Oczywiście będzie on pracował pod napięciem 800 V, dzięki czemu możliwe będzie ładowanie z mocą 350 kW.

Finał trzyczęściowej premiery pierwszego w historii elektrycznego modelu Ferrari zaplanowano na maj 2026 roku we Włoszech. Wtedy poznamy wygląd Luce.

Wszystkie elementy fizyczne i cyfrowe rozwijano równolegle. Ferrari materiały prasowe

Producent nie potwierdził jeszcze cennika. Według analityków rynku aut luksusowych cena elektrycznego Ferrari może przekroczyć 1 mln zł, co wpisywałoby się w dotychczasową strategię marki.

Produkcja, materiały i standard wykonania

Ferrari zapowiada, że produkcja Luce będzie prowadzona z wykorzystaniem nowych procesów technologicznych. Szczególny nacisk położono na jakość materiałów oraz precyzję montażu.

Ferrari zapowiada, że produkcja Luce będzie prowadzona z wykorzystaniem nowych procesów technologicznych. Ferrari materiały prasowe

Aluminium użyte w kabinie pochodzi w 100 proc. z recyklingu. Elementy są frezowane z litego bloku, a następnie anodowane, co zwiększa ich odporność na zużycie. Producent deklaruje, że trwałość wnętrza ma odpowiadać standardom znanym z modeli spalinowych.

