Działacze oczekują również spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. W mediach społecznościowych organizacji pojawił się dokładny termin, kiedy miałoby do niego dojść - w środę 11 grudnia o godzinie 12:00 w Kancelarii Premiera. "Mamy nadzieję, że będzie tam, bo my tam będziemy, i wyjdzie porozmawiać z nami wszystkimi, bo wszyscy jesteśmy Ostatnim Pokoleniem" - zadeklarował jeden z działaczy organizacji w mediach społecznościowych.

"Blokujemy ulice, bo Tusk doprowadzi zaraz Polskę i świat do zapaści klimatu. On cały czas napędza emisję" - stwierdził jeden z uczestników protestu, Tymoteusz Baranowski, w rozmowie z TVN 24. Dodał, że premier "wydaje 300 miliardów na rozbudowę autostrad", kiedy transport publiczny jest w bardzo złej kondycji. Przyznał on również, że forma protestu jest uciążliwa, ale "nie będzie to bardziej uciążliwe niż kryzys klimatyczny, który już jest".

Dwoma głównymi postulatami działaczy Ostatniego Pokolenia jest zatrzymanie programu budowy dróg ekspresowych i autostrad. Pozyskane w ten sposób pieniądze miały zostać przeznaczone na transport publiczny oraz wprowadzenie biletu za 50 zł miesięcznie na transport regionalny w całej Polsce.

Politycy krytykują działania Ostatniego Pokolenia

Działania aktywistów spotykają się z negatywnymi opiniami nie tylko kierowców, ale również części polityków. "Uważam, że sami sobie szkodzą dlatego że, abstrahując od tego jakich idei bronią, wszelkiego rodzaju blokady, po pierwsze szkodzą sprawie, a poza tym są niezgodne z prawem" - powiedział prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zapytany o całą sytuację w czasie jednej z niedawnych konferencji prasowych. "Jestem absolutnym przeciwnikiem tego typu zachowań" - podkreślił prezydent stolicy. Do działań aktywistów krytycznie podchodzą również warszawscy radni, niezależnie od frakcji politycznych. Całą sytuację skrytykował również Roman Giertych, który zaproponował wprowadzenie nowego typu przestępstwa "przeciwko bezpieczeństwu komunikacyjnemu". "Szybko skończyłyby się te cyrki rzekomo Ostatniego Pokolenia" - skwitował polityk.