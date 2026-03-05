!criticalCSS &&

Załamanie importu używanych aut. Handlarze przegrywają z chińczykami

Paweł Rygas

Paweł Rygas

W lutym import używanych samochodów zmalał w porównaniu z sytuacją sprzed roku o blisko 11 proc. Wynik niespełna 69 tys. rejestracji to najgorszy rezultat od trzech lat. Z drugiej strony w ubiegłym miesiącu na polskie drogi wyjechało blisko 47,5 tys. nowych samochodów osobowych - o blisko 6 proc. więcej niż przed rokiem. Wiele wskazuje na to, że nowe auta z Chin wypierają z rynku używane samochody z Niemiec.

Szereg białych i szarych samochodów na trawie, widoczne reflektory i zderzaki pokryte kroplami wody.
Hamuje import używanych aut z Niemiec. Polacy wolą nowe samochody z Chin123RF/PICSEL

W skrócie

  • W lutym import używanych samochodów do Polski zmalał o blisko 11 proc. rok do roku, osiągając 68 985 rejestracji.
  • Na polskim rynku pojawiło się coraz więcej nowych samochodów z Chin, a oferta pojazdów poleasingowych staje się coraz przystępniejsza cenowo.
  • Najczęściej sprowadzanymi do Polski markami były Ford, Volkswagen i Opel, a najpopularniejszym modelem okazał się Opel Astra.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Lawety zaczynają pokrywać się rdzą - tak w jednym zdaniu podsumować można to, co dzieje się właśnie na rynku samochodów używanych. Z danych IBRM Samar wynika, że w lutym sprowadzono do Polski skromne 68 985 używanych aut - o 10,6 proc. mniej niż przed rokiem.

Jeśli przymknąć oko na epizodyczny wzrost importu we wrześniu 2025, gdy - z uwagi na większą liczbę dni roboczych - zarejestrowano w Polsce o 0,2 proc. (154 sztuki) więcej aut niż we wrześniu 2024 - wyraźny trend spadkowy trwa już od trzech lat. Biorąc pod uwagę skumulowane dane po pierwszych dwóch miesiącach, tegoroczny wynik importu używanych aut jest już o 13,5 proc. gorszy niż przed rokiem.

Polacy już nie chcą używanych aut z Niemiec?

Nie oznacza to jeszcze, że handlarze zaczynają przymierać głodem, ale trudno przeoczyć, że właśnie około trzech lat temu na polskim rynku pojawili się pierwsi importerzy nowych samochodów z Chin. Pęczniejąca oferta coraz przystępniejszych cenowo nowych pojazdów z Kraju Środka sprawia, ze zainteresowanie używanymi autami, często z trudną do ustalenia historią, systematycznie maleje.

Z danych IBRM Samar wynika, nawet 8-9 na 10 nabywców, którzy kierują swoje kroki do salonów chińskich marek, wcześniej nie rozważało nawet zakupu fabrycznie nowego samochodu i zmuszonych było korzystać z oferty pojazdów na rynku wtórnym.

Zobacz również:

Chińskie marki coraz częściej pojawiają się na polskich drogach. Sprzedaż w 2025 r. i na początku 2026 r. szybko rośnie.
Wiadomości

Polacy przestali bać się aut z Chin. Nowe dane pokazują rynkową rewolucję

Adam Majcherek
Adam Majcherek

    Pojawienie się chińskiej konkurencji zmusiło też importerów nowych pojazdów do korekty cenników, co nie pozostało bez wpływu na wartości rezydualne aut na rynku wtórnym. W efekcie z każdym miesiącem rośnie w Polsce oferta coraz przystępniejszych cenowo pojazdów poleasingowych - z łatwą do zweryfikowania historią. Zjawisko również stanowi coraz większe wyzwanie dla importerów używanych aut.

    Pomimo spadku wolumenu, na rynek wjeżdża coraz więcej samochodów z zupełnie nowych i znacznie dalszych kierunków niż Europa, np. z Chin. Coraz większa dostępność modeli pozwala klientom łatwiej znaleźć samochód dopasowany do ich potrzeb, a rynek staje się bardziej różnorodny
    zauważa Karolína Topolová, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora sieci centrów samochodowych AAA AUTO.

    Najczęściej sprowadzane samochody. Polacy wciąż kochają te modele

    Pewnym zaskoczeniem może być fakt, że najczęściej sprowadzaną do Polski marką jest w tym roku Ford (11,1 tys. rejestracji). Zaraz za nim znajdziemy Volkswagena (11,0 tys. rejestracji) i Opla (10,3 tys. rejestracji). W pierwszej piątce uplasowały się jeszcze: 4. Audi (8,7 tys. rejestracji) i BMW (7,4 tys. rejestracji).

    Po ubiegłorocznym spadku na pozycję lidera wśród najczęściej sprowadzanych modeli powrócił Opel Astra (3 tys. rejestracji), wyprzedzając ubiegłorocznego zwycięzcę - Volkswagena Golfa (2,9 tys. rejestracji) i Audi A4 (niespełna 2,4 tys. rejestracji). W top 5 znajdziemy też: 4. BMW serii 3 (2,2 tys. rejestracji) i 5. Forda Focusa (2,1 tys. rejestracji).

    Warto dodać, że wśród pierwszej dwudziestki krajów, z których Polacy najczęściej importują używane samochody, wszystkie zanotowały spadki. Import z Niemiec zmalał w ujęciu rok do roku o 13,2 proc, z Francji o 10,6 proc. a z USA - o 10,4 proc.

    "Wydarzenia": 17-latkowie za kierownicą. W życie wchodzą nowe przepisy drogowePolsat News

    Najnowsze