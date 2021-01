Ważne informacje dla setek tysięcy Polaków. Jedziesz na Wyspy?

Dobiegł końca okres przejściowy w relacjach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ma to konsekwencje w stosunkach politycznych i gospodarczych między obydwiema stronami. Wpływa między innymi na formalności związane z podróżowaniem na Wyspy.

Producenci Wielka Brytania poza UE. Ogromne problemy motobranży

W czasie okresu przejściowego zasady przemieszczania się między Zjednoczonym Królestwem i państwami członkowskimi Unii Europejskiej pozostawały bez zmian. Już od 1 stycznia 2021 r. sytuacja obywateli UE, w tym oczywiście Polaków, zmieni się w istotny sposób.



"Zjednoczone Królestwo w rozumieniu prawa Unii Europejskiej stanie się państwem trzecim i w związku z tym zajdą istotne zmiany w stosunku dla podróżujących między obydwoma stronami. Należy je uwzględnić przy planowaniu podróży do tego kraju - przypomina Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.



Przy planowaniu podróży należy sprawdzić aktualne przepisy dotyczące przemieszczania się między Zjednoczonym Królestwem, a państwami Unii Europejskiej. W związku z osiągnięciem porozumienia w sprawie zakończenia członkostwa, sukcesywnie publikowane będą szczegóły określające wzajemne realizacje między obu stronami, w tym także w zakresie ruchu transgranicznego.



Niezbędne dokumenty:



Paszport



Od 1 października 2021 roku w celu podróży do Zjednoczonego Królestwa należy mieć przy sobie paszport, którego ważność w momencie kontroli na granicy tego kraju (w przypadku podróży samolotem w chwili odprawy bagażowo-biletowej) nie może być krótsza niż 6 miesięcy. Od tego dnia podróż i przekraczanie granicy na podstawie dowodu osobistego nie będą możliwe.



Wizy

W przypadku podróży w celach turystycznych wizy nie będą wymagane.



Prawo jazdy



Przy podróży samochodem do Zjednoczonego Królestwa i prowadzenia tam pojazdu wystarczające będzie prawo jazdy wydane w jednym z państw członkowskich UE.



Dowód rejestracyjny



W przeciwieństwie do zasad obowiązujących w Polsce podróżując samochodem do innych krajów, w tym Zjednoczonego Królestwa, należy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu.



Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Na podstawie Dyrektywy komunikacyjnej przemieszczanie się samochodem pomiędzy państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się na podstawie faktu zarejestrowania pojazdu w jednym z krajów członkowskich i zawartego tamże ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku podróży do Zjednoczonego Królestwa wskazanym jest posiadanie przy sobie ważnego certyfikatu Zielonej Karty wystawionego na pojazd, którym się poruszamy. Stosowne certyfikaty można otrzymać u swoich ubezpieczycieli OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Zasada ta obowiązywać będzie również wobec obywateli i rezydentów Zjednoczonego Królestwa chcących wjechać na teren EOG.



Formalności graniczne

Przybywając do Zjednoczonego Królestwa obywatele UE podlegać będą granicznej kontroli paszportowej i nie będą mogli korzystać z preferencyjnych ścieżek dla obywateli UE. W podróży powrotnej do Polski (także w przypadku transferów w innym państwie członkowskim UE) odprawa graniczna i celna będzie taka, jak w przypadku podróży z innych państw trzecich.



Cła



Przestaną obowiązywać regulacje nie przewidujące limitów wartości (albo stosunkowo wysokie) przewożonych towarów w ramach państw członkowskich UE. Począwszy od 1 stycznia 2021 roku podróżujący do/z Zjednoczonego Królestwa będą traktowani, jak obywatele wszystkich innych państw. Przykładowe limity obowiązujące przy wjeździe do Zjednoczonego Królestwa: alkohole - 4 litry wyrobów spirytusowych, 9 litrów win musujących, 18 litrów pozostałych win, 16 litrów piwa, i np. 200 sztuk papierosów. W przypadku innych produktów ich wartość nie powinna przekraczać około 430 ?. Przekraczając powyższe limity należy się liczyć z koniecznością opłaty celnej liczonej w wartości całości przewożonych towarów.



Powracając ze Zjednoczonego Królestwa należy uwzględnić limity określone przepisami państw członkowskich UE, jakie obowiązują przy przyjazdach z państw trzecich. Czas pobytu Czas pobytu w Zjednoczonym Królestwie zależny będzie od celu podróży. Przy wyjazdach turystycznych nie może on przekroczyć 6 miesięcy od chwili przekroczenia granicy. W przypadku innych celów podróży (np. praca, rezydencja, studia) należy sprawdzić zasady.



Rejestracja pojazdu



Przybywając do Zjednoczonego Królestwa w celu innym niż turystyczny niezbędnym jest przerejestrowanie pojazdu bez zbędnej zwłoki licząc od chwili przekroczenia granicy oraz zawarcie ubezpieczenia OC komunikacyjnego w jednym z tamtejszych zakładów ubezpieczeń. Brak spełnienia tych obowiązków skutkować będzie konfiskatą pojazdu, jego fizycznym zniszczeniem i koniecznością opłacenia grzywny.



Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Obywatele i rezydenci Zjednoczonego Królestwa winni zawrzeć stosowne ubezpieczenie w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych działających w tym państwie.



Ochrona zdrowotna



Od czasu naszego przystąpienia do Unii Europejskiej tj. od 1 maja 2004 roku istnieje możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia w krajach członkowskich na podstawie EKUZ, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą może otrzymać w NFZ każdy, komu przysługują świadczenia w tym zakresie w naszym kraju. W związku z Brexitem tego rodzaju ochrona przestanie obowiązywać. Podróżujący powinni zadbać o zawarcie stosownego ubezpieczenia kosztów leczenia w czasie podróży zagranicznej w jednym z krajowych zakładów ubezpieczeń. Jego brak może skutkować koniecznością osobistego poniesienia stosunkowo wysokich kosztów opieki medycznej w Zjednoczonym Królestwie. Loty Podobnie jak do tej pory podróże lotnicze do/z Zjednoczonego Królestwa odbywać się będą z stref Non-Schengen, jednakże nie będzie możliwości korzystania z preferencyjnych ścieżek odpraw przewidzianych dla obywateli UE, co istotnie może wydłużyć czas oczekiwania.



Telefony komórkowe

W ramach Unii Europejskiej obowiązują przepisy dotyczące romingu. Z dniem 1 stycznia 2021 roku przestaną one obowiązywać i opłaty za połączenia między Zjednoczonym Królestwem, a pozostałymi państwami UE kalkulowane będą wg stawek poszczególnych operatorów bez uwzględnienia regulacji unijnych. Koniecznym będzie sprawdzenie u swojego operatora, z jakim partnerem w Zjednoczonym Królestwie ma on podpisaną umowę i wg jakich stawek rozliczane będą połączenia.



Internet



Przestaną obowiązywać zasady przewidziane prawem Unii Europejskiej, co oznacza, iż opłaty za korzystanie z internetu ponoszone będą wg stawek obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie.



Zwierzęta

Wg zapowiedzi rządu Zjednoczonego Królestwa obywatele i rezydenci powracając do kraju będą mogli przewozić zwierzęta (np. koty, psy) na dotychczasowych zasadach. Zasady przywożenia zwierząt na teren UE regulują przepisy unijne. Jednym z podstawowych wymogów będzie przedstawienie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.



Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych