Jak informuje Polska Agencja Prasowa - do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa coraz więcej skarg na hałas, z którym na co dzień mierzą się mieszkańcy Warszawy. Skarżący wskazują, że jego źródłem jest przede wszystkim wzmożony ruch drogowy, głównie samochodów osobowych i motocykli. Uniemożliwia on normalne funkcjonowanie w pomieszczeniach mieszkalnych przy otwartych oknach. Hałas jest uciążliwy także dla osób korzystających z miejskich terenów rekreacyjnych.

Wbrew pozorom problem z wszechobecnym hałasem na warszawskich ulicach nie jest niczym nowym, a eksperci od wielu lat zwracają uwagę, że ruch drogowy jest jednym z głównych źródeł hałasu w środowisku. Długotrwała ekspozycja na hałas uliczny może wywoływać m.in. silne reakcje stresowe i przyczyniać się do wystąpienia wielu schorzeń - np. uszkodzeń słuchu, zaburzeń sercowych oraz chorób układu krążenia. Troskę o dobro mieszkańców wykazały także władze stolicy, które uchwale Rady Warszawy dot. programu ochrony środowiska dla miasta na lata 2021-2024 przyjęły za cel "poprawę klimatu akustycznego przez ograniczenie oddziaływania hałasu komunikacyjnego".

Zgodnie z postanowieniami programu, kluczową rolę miałoby w nim odgrywać lepsze planowanie i zrównoważona gospodarka przestrzenna uwzględniająca problemy akustyczne. Wśród punktów mających przyczynić się do zmniejszenia hałasu wymieniono m.in. budowę obwodnic, poprawę płynności ruchu z wykorzystaniem tzw. zielonej fali, wprowadzanie ograniczeń dla ruchu i prędkości pojazdów, zakaz ruchu pojazdów ciężkich na wybranych drogach i popularyzacja cichej i ekologicznej komunikacji miejskiej. W zakresie hałasu drogowego wymieniona miała być także nawierzchnia na cichą, instalowane miały być fotoradary, a także ekrany akustyczne. W walce z hałasem tramwajowym wymieniono modernizację, remont i przebudowę torowisk.

Zdjęcie Korki w Warszawie to niemal codzienność. Mieszkańcy mają dosyć hałasu / Filip Naumienko/REPORTER / East News

Plany rządzących, a rzeczywistość. RPO pyta prezydenta

Przyznać trzeba, że na papierze wszystko brzmi pięknie. Jak jednak z realizacją powyższych postulatów? W tej sprawie zainterweniował Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, który zwrócił się do prezydenta Warszawy o wyjaśnienie stopnia zaawansowania obiecanych działań. W piśmie poprosił o wskazanie, czy - a jeśli tak, to w jakim stopniu - przełożyło się to na polepszenie klimatu akustycznego w Warszawie, nie wyłączając centrum miasta. Pyta też, jak udało się poszerzyć zakres wykorzystywania zasad planowania przestrzennego oraz rozwiązań technicznych przy projektowaniu budynków - o ile to zostało dokonane.