Historia ID. Buzza zaczyna się znacznie wcześniej niż w 2022 roku, gdy auto trafiło do produkcji. Jej fundamentem jest Transporter T1 z 1950 roku - samochód, który stał się ikoną nie tylko motoryzacji, ale też kultury. Prostota, funkcjonalność i charakterystyczna sylwetka sprawiły, że "Ogórek" urósł do rangi symbolu wolności, mobilności i powojennego optymizmu.

Gdy Volkswagen w 2017 roku pokazał koncepcyjnego ID. Buzza, przekaz był jasny: elektryczna rewolucja nie musi oznaczać zerwania z historią. To miał być dowód, że nowy Volkswagen - cyfrowy, elektryczny i oparty na platformach - wciąż potrafi projektować auta z tożsamością.

Dlaczego ID. Buzz był dla Volkswagena kluczowy

Nie był jedynie kolejnym wariantem elektrycznego samochodu na platformie MEB. Miał pełnić rolę emocjonalnego ambasadora całej rodziny ID. - auta, które przyciąga uwagę, budzi sympatię i sprawia, że klienci znów zaczynają mówić o marce w kategoriach innych niż normy CO2 i przebieg krzywej ładowania.

Dla Volkswagena to był projekt prestiżowy. Samochód, który miał udowodnić, że elektryk może być czymś więcej niż rozsądnym wyborem do dojazdów do pracy.

Technika podporządkowana idei

Platforma MEB pozwoliła na to, co zawsze było siłą busów Volkswagena: ogromny rozstaw osi, krótkie zwisy i przestronne wnętrze. ID. Buzz - zwłaszcza w wersji wydłużonej - oferuje układ siedzeń, którego próżno szukać w SUV-ach. Baterie o pojemności od 86 kWh netto i szybkie ładowanie DC miały zapewnić użyteczność na co dzień, choć nigdy nie chodziło tu o bicie rekordów zasięgu.

Problem polegał na tym, że rynek - szczególnie amerykański - oczekiwał właśnie rekordów. Albo przynajmniej liczb, które łatwo obronić przy cenie sięgającej około 60 tys. dolarów.

Zderzenie z amerykańskimi realiami

W USA ID. Buzz miał wszystko, by stać się hitem wizerunkowym. I faktycznie - medialnie był obecny, rozpoznawalny, szeroko komentowany. Tyle że zainteresowanie nie przełożyło się na realne decyzje zakupowe.

W pierwszym pełnym roku sprzedaży do klientów trafiło około 1,1 tys. egzemplarzy. Rok 2025 przyniósł wzrost, ale do końca trzeciego kwartału mówimy nadal o niecałych 5 tys. sprzedanych aut. To wolumen symboliczny - zwłaszcza na rynku, na którym rodzinne minivany i SUV-y sprzedają się w dziesiątkach tysięcy sztuk rocznie.

W tej skali ID. Buzz przestał być projektem strategicznym, a zaczął przypominać kosztowną ciekawostkę.

Pauza, która mówi więcej niż oficjalne komunikaty

Volkswagen unika słowa "wycofanie". Mówi o przerwie, o skupieniu się na istniejącej ofercie, o możliwym powrocie w roku modelowym 2027. Tyle że brak rocznika 2026 na rynku USA to decyzja, która ma bardzo czytelny przekaz: model nie obronił się ekonomicznie.

I to mimo tego, że był jednym z najbardziej rozpoznawalnych elektryków ostatnich lat.

Lekcja, której Volkswagen nie może zignorować

Historia ID. Buzza pokazuje brutalną prawdę o dzisiejszym rynku EV. Nawet najsilniejsza legenda nie wystarczy, jeśli produkt nie wpisze się w oczekiwania cenowe, użytkowe i infrastrukturalne klientów. Emocje przyciągają uwagę. Zakup definiuje kalkulator.

Dla Volkswagena to coś więcej niż nieudany epizod w USA. To sygnał ostrzegawczy dla całej strategii elektrycznej: ikony nie da się narzucić rynkowi. Trzeba ją jeszcze sprzedać - nie historią, lecz realną propozycją.

ID. Buzz miał odbudować legendę. Zamiast tego stał się jednym z najbardziej czytelnych przykładów, jak trudna jest dziś droga do masowej elektromobilności.

