W skrócie Droga wojewódzka nr 960 jest najwyżej położoną trasą asfaltową w Polsce dostępną dla samochodów, osiągającą 1141 metrów n.p.m.

Najwyższe krajowe drogi w Polsce to DK5 na Polanie Jakuszyckiej, DK49 w Jurgowie oraz rondo DK47 w Zakopanem.

W Europie najwyżej położoną drogą jest hiszpańska A-395, a światowy rekord należy do przełęczy Semo La w Himalajach.

Większość z nas, zapytana o najwyżej położoną drogę w Polsce, z pewnością pomyśli o tej prowadzącej do Morskiego Oka - w końcu jej najwyższy punkt sięga aż 1409 metrów nad poziomem morza. Ale to złudzenie - droga ta, choć malownicza, leży w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego i nie jest dostępna dla samochodów. Przemierzają ją jedynie turyści piesi, konne bryczki i niewielkie pojazdy elektryczne.

Wojewódzka 960 to najwyżej położona droga asfaltowa w Polsce

W rzeczywistości najwyżej położoną drogą publiczną w Polsce, otwartą dla ruchu samochodowego, jest droga wojewódzka nr 960. Trasa biegnie z Bukowiny Tatrzańskiej do Łysej Polany, a jej najwyższy punkt znajduje się na wysokości 1141 m n.p.m. Choć liczy tylko kilkanaście kilometrów, zachwyca widokami na Tatry i dostarcza niezapomnianych wrażeń wszystkim, którzy zdecydują się nią przejechać - kierowcom, rowerzystom i turystom.

Parkingi na Łysej Polanie stanowią ostatni punkt legalnej podróży samochodem. Pawel Murzyn East News

Trasa DW 960 to kwintesencja górskiej drogi - wąska, kręta, wijąca się między potokami i świerkowymi lasami. Wzdłuż niej rozciągają się łąki, na których latem pasą się zwierzęta, a za każdym zakrętem otwierają się widoki na majestatyczne Tatry Wysokie. Dla turystów pieszych i rowerowych DW 960 stanowi doskonałą bazę wypadową w Tatry. Trzeba jednak pamiętać, że jako dojazd do szlaków Tatrzańskiego Parku Narodowego bywa zatłoczona - zwłaszcza latem, gdy ruch turystyczny jest największy.

Najwyżej położone drogi krajowe. Wśród nich znane rondo

A jak wyglądają polskie rekordzistki wśród dróg krajowych pod względem wysokości? Na podium najwyżej położonych tras znalazła się DK5 (do niedawna oznaczona jako nr 3), przebiegająca przez Polanę Jakuszycką i Przełęcz Szklarską na wysokości 886 m n.p.m. na granicy z Czechami. Zaledwie 28 metrów niżej położony jest kolejny w zestawieniu odcinek DK49 w Jurgowie, tuż przed granicą ze Słowacją. Trzecie miejsce zajmuje rondo na końcu DK47 w Zakopanem, usytuowane na wysokości około 810 m n.p.m.

Najwyżej położone drogi publiczne na świecie

W Europie najwyżej położoną drogą publiczną jest hiszpańska A-395, prowadząca z Granady na El Pico del Veleta w Sierra Nevada. Oficjalna wysokość końcowa drogi wynosi około 3300 m n.p.m., choć niektóre źródła wskazują, że możliwy jest przejazd do 3396 m n.p.m.

Z kolei światowy rekord w wysokości zajmuje przełęcz Semo La w Himalajach, położona na 5565 m n.p.m. Droga przebiega przez centralny Tybet, łącząc wioski Coqen i Raka i umożliwiając dostęp do regionu Changthang. Od wielu lat służy turystom podróżującym do zachodniego Tybetu i na majestatyczny szczyt Kajlas.

