To najwyżej położona droga w Polsce. Wyżej samochodem nie wjedziesz

Krzysztof Mocek

Grossglockner w Austrii, włoskie Stelvio i Gavia, czy szwajcarski Furka Pass - to drogi doskonale znane miłośnikom górskiej motoryzacji. Charakteryzują się dużą wysokością, licznymi zakrętami i spektakularnymi widokami. Czy jednak w Polsce można znaleźć podobne miejsca? Okazuje się, że tak - najwyżej położona droga w kraju, choć mniej efektowna niż alpejskie trasy, również potrafi zaskoczyć kierowców.

Gdzie jest najwyżej położona droga w Polsce?
W skrócie

  • Droga wojewódzka nr 960 jest najwyżej położoną trasą asfaltową w Polsce dostępną dla samochodów, osiągającą 1141 metrów n.p.m.
  • Najwyższe krajowe drogi w Polsce to DK5 na Polanie Jakuszyckiej, DK49 w Jurgowie oraz rondo DK47 w Zakopanem.
  • W Europie najwyżej położoną drogą jest hiszpańska A-395, a światowy rekord należy do przełęczy Semo La w Himalajach.
Większość z nas, zapytana o najwyżej położoną drogę w Polsce, z pewnością pomyśli o tej prowadzącej do Morskiego Oka - w końcu jej najwyższy punkt sięga aż 1409 metrów nad poziomem morza. Ale to złudzenie - droga ta, choć malownicza, leży w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego i nie jest dostępna dla samochodów. Przemierzają ją jedynie turyści piesi, konne bryczki i niewielkie pojazdy elektryczne.

Wojewódzka 960 to najwyżej położona droga asfaltowa w Polsce

W rzeczywistości najwyżej położoną drogą publiczną w Polsce, otwartą dla ruchu samochodowego, jest droga wojewódzka nr 960. Trasa biegnie z Bukowiny Tatrzańskiej do Łysej Polany, a jej najwyższy punkt znajduje się na wysokości 1141 m n.p.m. Choć liczy tylko kilkanaście kilometrów, zachwyca widokami na Tatry i dostarcza niezapomnianych wrażeń wszystkim, którzy zdecydują się nią przejechać - kierowcom, rowerzystom i turystom.

Parking pełen samochodów, otoczony górami i lasem. W tle widoczne są szczyty górskie z ośnieżonymi wierzchołkami. Na pierwszym planie znajduje się wiele zaparkowanych aut. Sceneria sugeruje górzyste miejsce turystyczne, popularne wśród odwiedzających.
Parkingi na Łysej Polanie stanowią ostatni punkt legalnej podróży samochodem.Pawel MurzynEast News

Trasa DW 960 to kwintesencja górskiej drogi - wąska, kręta, wijąca się między potokami i świerkowymi lasami. Wzdłuż niej rozciągają się łąki, na których latem pasą się zwierzęta, a za każdym zakrętem otwierają się widoki na majestatyczne Tatry Wysokie. Dla turystów pieszych i rowerowych DW 960 stanowi doskonałą bazę wypadową w Tatry. Trzeba jednak pamiętać, że jako dojazd do szlaków Tatrzańskiego Parku Narodowego bywa zatłoczona - zwłaszcza latem, gdy ruch turystyczny jest największy.

Najwyżej położone drogi krajowe. Wśród nich znane rondo

A jak wyglądają polskie rekordzistki wśród dróg krajowych pod względem wysokości? Na podium najwyżej położonych tras znalazła się DK5 (do niedawna oznaczona jako nr 3), przebiegająca przez Polanę Jakuszycką i Przełęcz Szklarską na wysokości 886 m n.p.m. na granicy z Czechami. Zaledwie 28 metrów niżej położony jest kolejny w zestawieniu odcinek DK49 w Jurgowie, tuż przed granicą ze Słowacją. Trzecie miejsce zajmuje rondo na końcu DK47 w Zakopanem, usytuowane na wysokości około 810 m n.p.m.

    Najwyżej położone drogi publiczne na świecie

    W Europie najwyżej położoną drogą publiczną jest hiszpańska A-395, prowadząca z Granady na El Pico del Veleta w Sierra Nevada. Oficjalna wysokość końcowa drogi wynosi około 3300 m n.p.m., choć niektóre źródła wskazują, że możliwy jest przejazd do 3396 m n.p.m.

    Z kolei światowy rekord w wysokości zajmuje przełęcz Semo La w Himalajach, położona na 5565 m n.p.m. Droga przebiega przez centralny Tybet, łącząc wioski Coqen i Raka i umożliwiając dostęp do regionu Changthang. Od wielu lat służy turystom podróżującym do zachodniego Tybetu i na majestatyczny szczyt Kajlas.

