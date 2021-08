Takiej historii jeszcze w Polsce nie było

Samochodem, który doszczętnie się spalił, podróżowali Rafał Koczan i Sławomir Ś. Obydwaj byli świeżo ubezpieczeni na życie przez Macieja B. Co ciekawe, przedsiębiorca zawarł umowę ich ubezpieczenia w aż 9 towarzystwach. Za każdym razem to nikt bliski tym ludziom, a właśnie Maciej B był osobą uposażoną do odbioru odszkodowania.

Zdjęcie Sprawą wypadku zajmuje się prokuratura w Toruniu / Polsat News