Szosa Stu Zakrętów, zwana również Drogą Stu Zakrętów, została wytyczna przez Niemców. Budowa rozpoczęła się w 1867 roku i trwała trzy lata. Dziś ma długość około 23 km, najwyższy punkt to Lisia Przełęcz (780 m npm). Zmiana wysokości na trasie to około 400 metrów.

Szosa Stu Zakrętów to atrakcja Dolnego Śląska

Trasa rozpoczyna się w Radkowie. Po opuszczeniu tej miejscowości szosa pnie się obok formacji skalnych zwanych Filarami i starego kamieniołomu. Po krótkim odcinku biegnącym na otwartej przestrzeni droga wraca do lasu, następnie biegnie przez Karłów, skąd turyści wychodzą na Szczeliniec Wielki. Dalej mija pozostałości Fortu Karola i znów pnie się w górę na Lisią Przełęcz, która jest najwyższym punktem na trasie, znajduje się na wysokości 780 m npm. Tam znajdziemy parking, skąd piechotą można ruszyć na Błędne Skały (można również wyjechać wyżej autem, ale w sezonie nie polecamy tego rozwiązania, droga jest wąska i auta wpuszczane i wypuszczone są przemiennie, a parking na górze ma ograniczoną pojemność).

Za Lisią Przełęczą droga licznymi zakrętami i serpentynami wiedzie już w dół do Kudowy.

Zdjęcie Droga 100 zakrętów / Albin Marciniak / East News

Droga Stu Zakrętów była zamknięta przez rok

Trasa jest popularna wśród turystów odwiedzających Dolny Śląsk. Przyciąga nie tylko dlatego, że jest trudna do przejechania. Drogą dojeżdża się do również do największych atrakcji turystycznych okolicy: Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego.

Na Szosę Stu Zakrętów warto się wybrać szczególnie, że w lutym 2023 roku zawaliło się kilkadziesiąt metrów muru oporowego i droga zaczęła się osuwać. W efekcie trasa została zamknięta i nie dało się nią przejechać. Ruch na uszkodzony odcinek wrócił dopiero rok później, w lutym 2024 roku, przy czym droga w miejscu uszkodzenia nadal była zwężona. Remont zakończył się wiosną.

Szosa Stu Zakrętów od lat znajduje się w czołówce rankingu najciekawszych dróg dla motocyklistów.