Sprawne palce i 14 sekund. Tyle trzeba by ukraść reflektory Porsche

Jeśli uwzględnić czas, jaki złodziej poświęcił na zaparkowanie Chevroleta Onix, powrót za kierownicę i odjazd z miejsca zdarzenia, cała akcja trwała 29 sekund. Samo zdemontowanie reflektorów i umieszczenie ich w bagażniku hatchbacka trwało 14 sekund i nie wymagało użycia żadnych narzędzi. Wszystko uwieczniono na wideo:

Wideo youtube

Giną reflektory modeli produkowanych do 2018 r.

Od modelu z rocznika 2019 niemiecka firma dodaje śruby, które utrudniają błyskawiczny demontaż. Dziś taki reflektor w zależności od wersji kosztuje między 5,5 a 7 tys. zł. Za sztukę.

Oczywiście złodziej nie ma co marzyć o uzyskaniu podobnej kwoty, ale łatwość, z jaką da się wejść w posiadanie tego elementu, wyjaśnia czemu giną reflektory tego modelu Porsche w Brazylii, ale również w Stanach i w Europie. Tajemnicą poliszynela jest, że reflektory LED Porsche były również wykorzystywane do uprawy marihuany. Reflektory LED nie zużywają tak dużo energii jak większość mocnych świateł potrzebnych do uprawy konopii indyjskich w zamkniętych budynkach.



Łupem złodziei padają nie tylko reflektory Porsche

W końcu Panamera nie jest jedynym pojazdem wyposażonym w reflektory LED. Raporty policyjne zawierają informacje o podobnych przestępstwach, w których ofiarami są posiadacze Jaguarów, Land Roverów, Mercedesów, czy Volvo. Celem są reflektory, które można stosunkowo łatwo usunąć. To problem podobny do tego, który u nas trapi katalizatory.

Jak uchronić auto przed kradzieżą reflektorów?

Tak naprawdę najlepszą rekomendacją jest parkowanie w bezpiecznym miejscu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że sprytni złodzieje potrafią wyciągać te elementy z zamkniętych garaży, więc zawsze dobrze jest dodatkowo zabezpieczyć się dobrą polisą ubezpieczeniową. Nie powstrzyma ona złodzieja, ale osłodzi właścicielowi ewentualną stratę.



