Katowice chcą pójść drogą stolicy i - podobnie jak w tunelu na S2 w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy - uruchomić w swoim tunelu odcinkowy pomiar prędkości. Ma to być lekarstwo na liczne stłuczki i wypadki, do jakich dochodzi w tunelu pod rondem gen. Ziętka, których efektem są z reguły gigantyczne korki.

Władze Katowice od lat starają się ograniczać zapędy zmotoryzowanych. Miasto jest polskim pionierem we wprowadzaniu stref tempo 30. Pierwszy taki obszar wyznaczono na terenie Katowic już w 2015 roku. Władze miasta z dumą podkreślają, że w ubiegłym roku na terenie Katowic doszło jedynie do 141 wypadków drogowych - to najniższa zanotowana liczba takich zdarzeń od momentu rozpoczęcia analiz statystyk dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta. Znaczna poprawa wynika też m.in. z poważnej modernizacji przejść dla pieszych. Na doświetlenie przeszło 120 takich obiektów miasto wydało ponad 5 mln zł. Nie zmienia to jednak faktu, że każda kolizja czy wypadek w tunelu pod słynnym rondem gen. Ziętka skutkuje paraliżem komunikacyjnym miasta, a tego typu wydarzenia nie są - niestety - rzadkością.

Kolejny wypadek pod rondem gen Ziętka w Katowicach. Czas postawić odcinkowy pomiar prędkości

Ostatnie takie zdarzenie, którego skutki mogły mieć gigantyczne następstwa, wydarzyło się 4 stycznia bieżącego roku. Jak informowała katowicka Policja, około godziny 9:30 kierowca Toyoty uderzył w poruszającą się w tunelu Skodę, a ta wjechała pod tył ciężarówki. W efekcie samochód ciężarowy uderzył w ścianę tunelu i uszkodził kilka z jej betonowych płyt. Miasto stanęło w korkach, które utworzyły się m.in. na Drogowej Trasie Średnicowej i DK 79. Na szczęście uszkodzenia samej konstrukcji tunelu nie były poważne (trzy wymagające wymiany betonowe płyty).



Jak czytamy w Dzienniku Zachodnim, miasto stara się o wprowadzenie w tunelu na Drogowej Trasie Średnicowej odcinkowego pomiaru prędkości, czyli chce sięgnąć po rozwiązanie, które świetnie sprawdziło się w tunelu na Południowej Obwodnicy Warszawy (S2). Niestety, nie jest to wcale proste.



Trudno nam powiedzieć, kiedy zacznie obowiązywać. Rozmowy toczą się na poziomie ministerstwa, a wniosek w tej sprawie złożony został dwa lata temu wyjaśnia w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu.

70 km/h w tunelu w Katowicach to za dużo? Kierowcy nie skupiają się na prowadzeniu

Obecnie na całej długości tunelu obowiązuje ograniczenie do 70 km/h, która wydaje się być optymalnym kompromisem pomiędzy bezpieczeństwem ruchu, a przepustowością obiektu. Przedstawiciele miasta nie kryją, że oddany do użytku w grudniu 2006 roku dwunawowy tunel o długości około 650 metrów, mimo sześciu pasów ruchu (po trzy w każdym kierunku), miewa problemy z obsłużeniem natężenia ruchu, który od czasu jego uruchomienia systematycznie rośnie. Rozwiązaniem, jakie pozwoliłoby odciążyć przeprawę jest przebudowa węzła drogowego - Aleja Rozdzieńskiego i Murckowska, ale taki scenariusz jest jeszcze bardzo odległy.

Odcinkowy pomiar prędkości w Katowicach. Noga z gazu na Braci Renców

Na ten moment montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu pod rondem gen. Ziętka również wydaje się odległą perspektywą. Niewykluczone, że sytuacje w tym zakresie poprawi inny odcinkowy pomiar prędkości, który w najbliższych dniach uruchomiony zostanie na katowickiej ulicy Braci Renców. To jedna z 39 nowych lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości, które uruchomione zostaną w bieżącym roku.



Jak jeszcze w grudniu informowała Interię Monika Niżniak z GITD:



Zakończyły się już prace związane z fizycznym montażem urządzeń, które posadowiono w 39 nowych lokalizacjach. Po zakończeniu ostatnich odbiorów urządzeń, CANARD jest gotowe do ich uruchomienia. Ostateczny termin włączenia urządzeń w tryb rejestracji naruszeń jest uzależniony od doprowadzenia zasilania przez zakłady energetyczne, które te czynności prowadzą niezależnie od Inspekcji Transportu Drogowego.

Oznacza to, że każdy z 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości na mapie Polski, przynajmniej teoretycznie, może zostać uruchomiony w zasadzie "z godziny na godzinę", gdy tylko urządzenia fizycznie przyłączone zostaną do sieci energetycznej.



Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce województwo Miejscowość opis lokalizacji kat. drogi nr drogi MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy W 719 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica m. Białobrzegi K S7 MAZOWIECKIE Drwalew - Chynów Obwodnica m. Drwalew i Chynów K 50 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 MAZOWIECKIE Wyszków Obwodnica Wyszkowa S 8 KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE Siemionki Siemionki/MOP Strzelce K A1 ŁÓDZKIE Pabianice Dobroń-Pabianice Płn. K S14 ŁÓDZKIE Łódź ul. Chocianowicka - Łaskowice P 1120E ŁÓDZKIE Bychlew Bychlew - Jadwinin W 485 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 PODKARPACKIE Rzeszów -Nosówka ul. Dębicka P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 - Lutcza 782 K 19 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie W 403 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 OPOLSKIE Kietlice - Klisino Kietlice - Klisino W 416 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców W 902 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice Suszec - Kobielice W 935 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Mikołów ul. Gliwicka K 44 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 LUBELSKIE Hrubieszów Hrubieszów W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo od 70 km do 63 km W 251 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 PODLASKIE Baciuty - Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678