Rolnicy wracają na drogi. Będzie blokada ważnej ekspresówki

W czwartek 25 kwietnia 2024 roku o godzinie 10.00 rozpocznie się protest ostrzegawczy rolników na S3 węzeł Pyrzyce. Potrwa on 24 godziny do piątku do godziny 10.00. Węzeł Pyrzyce będzie nieprzejezdny w obu kierunkach, a droga S3 zostanie zamknięta od węzła Gryfino do węzła Myślibórz.