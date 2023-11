Przyjdź do pracy to dostaniesz mieszkanie. Warszawa szuka kierowców autobusów

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie postanowiły powalczyć o nowych kierowców. Jak można wyczytać z aktualnej oferty - chętni do pracy mogą liczyć na wynagrodzenie podstawowe w wysokości 6 500 zł brutto, liczne premie, nagrody i dodatki. Osoby spoza Warszawy mają także szasnę otrzymać zakwaterowanie w stolicy Polski. Czy to wystarczy by rozwiązać problem braków kadrowych?

Zdjęcie Przyjdź do pracy to dostaniesz mieszkanie. Warszawa szuka kierowców autobusów / Paweł Wodzyński / East News