Brakujący odcinek A2 jeszcze w tym roku?

Pierwotnie niespełna 13-kilometrowy odcinek autostrady A2 Groszki - Siedlce Zachód miał być oddany kierowcom w lipcu 2024 roku. Okazało się jednak, że nie uda się zrealizować tego terminu, a kolejny wyznaczono na 2025 rok. Wiele wskazuje jednak, że odcinek uda się udostępnić jeszcze przed tegorocznymi świętami. Oddania fragmentu jeszcze w tym roku nie wyklucza rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Szymon Piechowiak.

Jak poinformował Polską Agencję Prasową, prace na niespełna 13-kilometrowym odcinku dobiegają już końca. "I choć oddanie tego odcinka jest zaplanowane na 2025 rok, czynimy intensywne starania, aby oddać do ruchu ten odcinek jeszcze w tym roku" - zapowiedział rzecznik. Dodał jednak, że w tej kwestii wiele będzie zależało od pogody.

Zdjęcie Rzecznik GDDKiA nie wyklucza, że niespełna 13-kilometrowy fragment autostrady A2 Groszki - Siedlce Zachód zostanie oddany kierowcom jeszcze w tym roku. / GDDKiA

Jak idą prace na odcinku A2 Groszki - Siedlce Zachód?

Piechowiak zaznaczył, że nawierzchnia w ciągu głównym jest już ułożona. Obecnie trwa m.in. montaż bram i furtek w ogrodzeniu trasy czy wbijanie barier energochłonnych. Zaawansowanie rzeczowe robót na tym fragmencie wynosi ponad 84 proc. "Po zakończeniu wszystkich prac, odbiorach i przeprowadzeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonego pozyskaniem decyzji, będziemy mogli oddać do ruchu nową drogę, która połączy oddane w tym roku odcinki A2 Kałuszyn - Groszki i Siedlce Zachód - Siedlce Południe" - zaznaczył Piechowiak.

W tym roku otwarto dwa nowe odcinki autostrady A2

Nowy odcinek autostrady A2, łączący Mińsk Mazowiecki z Siedlcami, podzielono na trzy fragmenty realizacyjne: Kałuszyn - Groszki, Groszki - Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) i Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) - Siedlce Południe. Odcinek o długości ponad 37 km pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z obszarów miejskich i przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa, a także skrócenia czasu przejazdu. Całkowita wartość kontraktów podpisanych z trzema firmami na wykonanie wspomnianych trzech odcinków wyniosła blisko 1,8 mld zł.

Warto dodać, że sąsiadujące z odcinkiem Groszki - Siedlce Zachód fragmenty są już dostępne dla kierowców. Oba zostały udostępnione w tym roku. Na początku sierpnia oddano do użytku 7,1-kilometrowy odcinek między węzłami Siedlce Zachód i Siedlce Południe, a pod koniec tego samego miesiąca uruchomiono niema 8,5-kilometrowy fragment Kałuszyn - Groszki. W momencie oddania do użytku ostatniego z odcinków informowano, że dopiero w chwili udostępnienia fragmentu Groszki - Siedlce Zachód do ruchu oddane będą również liczące łącznie 9 km fragmenty dwóch sąsiadujących tras.

Autostrada A2 aż do wschodniej granicy

Warto zaznaczyć, że autostrada A2 w przyszłości prowadzić będzie dalej, aż do granicy z Białorusią. W realizacji są obecnie fragmenty:

Siedlce Południe - Malinowiec (18,75 km)

Malinowiec - Łukowisko (18,03 km)

Łukowisko - Swory (12,5 km)

Swory - Biała Podlaska (nieco ponad 14,11 km)

W przygotowaniu jest obecnie odcinek prowadzący od Białej Podlaskiej do granicy państwa. Liczyć on będzie ponad 32 km.