Spis treści: Renault Clio to ulubieniec Europy Problemy z podwyżkami w Turcji. Negocjacje trwają miesiące Fabryce Renault w Turcji grozi strajk

Renault Clio to ulubieniec Europy

Co prawda brak jeszcze danych za grudzień, ale bazując na tych z listopada można śmiało założyć, że Renault Clio to jeden z najchętniej kupowanych samochodów w Europie w 2025 r. Po 11 miesiącach minionego roku francuski model zajmował drugie miejsce wśród najlepiej sprzedających się samochodów na Starym Kontynencie. W samym listopadzie natomiast Clio uplasowało się na pierwszej lokacie. Pojawiają się jednak obawy, że początek roku może być problematyczny pod kątem ciągłości produkcji tego modelu.

Problemy z podwyżkami w Turcji. Negocjacje trwają miesiące

By zrozumieć, dlaczego tak jest, zacznijmy od tego, że Clio produkowane jest w liczącym przeszło pół wieku zakładzie OYAK-Renault w miejscowości Bursa w Turcji. W państwie tym natomiast trwają obecnie zbiorowe negocjacje między Tureckim Związkiem Pracodawców Przemysłu Metalowego (MESS) oraz Tureckim Związkiem Pracowników Metalurgii. Jedną z głównych kwestii, którą ustalają przedstawiciele obu grup, są podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Spotkania są prowadzone od października 2025 roku. Ostatnie miało miejsce w styczniu 2026 r. i w jego ramach MESS zaproponował poprawione propozycje dotyczące wynagrodzeń. Zgodnie z nimi zamiast dotychczas proponowanej 10-procentowej podwyżki płac wysunięto pomysł podwyżki w wysokości 15 proc. w pierwszym półroczu. W kwestii świadczeń socjalnych dotychczasową propozycję 25-procentowej podwyżki zastąpiła nowa wynosząca 32,95 proc. w pierwszym roku obowiązywania nowej umowy.

Na wcześniejszym spotkaniu mającym miejsce w grudniu 2025 r. MESS odrzucił postulaty związku pracowników dotyczące m.in. 200-procentowej podwyżki płac dla pracowników wykonujących swoje zadania w dni wolne od pracy oraz 20-procentowej podwyżki za pracę na nocnej zmianie. Jednak podobnie jak w grudniu, również w styczniu nie doszło do porozumienia.

Fabryce Renault w Turcji grozi strajk

Przeciągający się proces negocjacji sprawia jednak, że w pracownikach tureckich zakładów rośnie niezadowolenie ze sposobu prowadzenia negocjacji. Jak informuje turecki dziennik Gercek, osoby zatrudnione w fabryce OYAK-Renault są zdania, że związek pracowników reprezentujący ich interesy podejmuje "nieskuteczne i symboliczne działania". Z informacji, które zebrał turecki dziennik wynika, że według pracowników konieczny jest strajk generalny, a nie symboliczne wyrazy sprzeciwu. Dla samego Renault mogłoby to oznaczać spore problemy, szczególnie biorąc pod uwagę popyt na Clio.

