Prezydent zatwierdził latające taksówki. Jest data wprowadzenia na rynek

Spis treści: 01 Latające taksówki to przyszłość wielkich miast?

02 Serbia chce wprowadzić latające taksówki do 2027 roku

03 Eksperci hamują entuzjazm i sprowadzają na ziemię

Latające taksówki na wzór fantastycznych pojazdów z filmów science fiction od wielu lat rozbudzają naszą wyobraźnię. Perspektywa transportu umożliwiającego niemal dowolne przemieszczanie się po mieście, przy jednoczesnym unikaniu mozolnych korków brzmi kusząco nie tylko z punktu widzenia pasażera, ale też władz wielkich metropolii. Wiedzą o tym firmy technologiczne i producenci motoryzacyjni, którzy już od pewnego czasu dostrzegli potencjał w branży latających samochodów.

Latające taksówki to przyszłość wielkich miast?

Obecnie ponad 100 różnych producentów przygotowuje swoje konstrukcje mające posłużyć za latające taksówki. Jeszcze do niedawna jednym z pionierów w tej kwestii był Uber, jednak obecnie coraz większe sukcesy na tym rynku zdobywa Airbus czy brazylijski Embraer. W 2022 roku do sprzedaży trafiła rewolucyjna konstrukcja, w której projektowaniu wzięli udział Polacy. Jetson One to napędzany akumulatorami firmy Tesla samolot typu VTOL, który jest w stanie osiągnąć maksymalną prędkość lotu wynoszącą 90 km/h i utrzymywać się w powietrzu przez 20 minut.

Reklama

Zdjęcie Projekt kabiny taksówki powietrznej dla usługi Uber Air / INTERIA.PL

W ostatnich miesiącach głośno zrobiło się m.in. za sprawą kalifornijskiej firmy Joby Aviation, która zapowiedziała komercyjne wycieczki powietrznymi taksówkami po największym mieście Emiratów Arabskich - Dubaju. Przedsiębiorstwo miało w tej kwestii podpisać już umowę z zarządem dróg i transportu w stolicy emiratu. Jeszcze wcześniej na podobny krok zdecydowały się Chiny, które w październiku ubiegłego roku jako pierwszy kraj na świecie wprowadziły do użytku latające taksówki. Firma o nazwie EHang Holdings dostała od rządu w Pekinie zielone światło na rozpoczęcie komercyjnych lotów w dwóch chińskich prowincjach. Niewykluczone, że już wkrótce do powyższych państw dołączy także Serbia.