Dotychczas warszawscy klienci mogli korzystać z oferty Porsche Centrum Warszawa, Porsche Centrum Warszawa Okęcie oraz Porsche Store w Elektrowni Powiśle. Nowa siedziba przy ul. Wał Miedzeszyński 245 jest dwunastym salonem Porsche w kraju i zarazem największym obiektem marki w Polsce.

Porsche z własną koncepcją. Nowy obiekt to nie tylko salon

Budynek zaprojektowano zgodnie z koncepcją Destination Porsche, która redefiniuje tradycyjny model salonu samochodowego. Przestrzeń ma sprzyjać nie tylko prezentacji modeli, lecz także bezpośredniemu kontaktowi z doradcami oraz spokojnemu zapoznaniu się z ofertą. Architekturę i układ wnętrza podporządkowano przejrzystości oraz odpowiedniemu wyeksponowaniu samochodów.

Założeniem koncepcji jest również organizacja wydarzeń i spotkań skupionych wokół użytkowników oraz sympatyków marki. Nowy salon ma pełnić funkcję miejsca integrującego lokalną społeczność, a nie wyłącznie punktu sprzedaży pojazdów.

Budynek zaprojektowano zgodnie z koncepcją Destination Porsche. materiały prasowe

Rozbudowane zaplecze techniczne. 18 pojazdów jednocześnie

Nowy obiekt należy do najbardziej zaawansowanych infrastrukturalnie punktów Porsche w Polsce. Jak przekonuje producent - "skala inwestycji odpowiada tempu wzrostu sprzedaży w ostatnich latach oraz rosnącej liczbie samochodów wymagających obsługi serwisowej".

Jednym z kluczowych elementów jest serwis zdolny do jednoczesnej obsługi 18 pojazdów. Ma to przełożyć się na większą dostępność terminów oraz sprawniejszą realizację przeglądów i napraw. To szczególnie istotne w mieście, w którym liczba użytkowników samochodów tej marki systematycznie rośnie.

Nowy obiekt to najbardziej zaawansowany infrastrukturalnie punkt Porsche w Polsce. materiały prasowe

Polska premiera elektrycznego Cayenne. Moc do 1156 KM

Jednym z najważniejszych punktów uruchomienia nowego salonu była polska premierą elektrycznej odmiany modelu Cayenne. Od teraz SUV będzie oferowany równolegle w trzech wariantach napędowych: jako samochód elektryczny, hybryda plug-in oraz model z silnikiem spalinowym. Wersja bezemisyjna występuje w dwóch odmianach - Cayenne Electric oraz Cayenne Turbo Electric, obie z napędem na cztery koła.

Topowa odmiana Turbo Electric rozwija moc do 1156 KM i oferuje moment obrotowy sięgający 1500 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 2,5 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 260 km/h. Bazowy Cayenne Electric dysponuje mocą 442 KM z funkcją Launch Control i rozpędza się do 100 km/h w 4,8 sekundy.

Wysokonapięciowy akumulator o pojemności 113 kWh umożliwia przejechanie do 642 km według WLTP, a architektura 800 V pozwala na ładowanie prądem stałym z mocą do 390-400 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. może zająć mniej niż 16 minut.

Nadwozie o długości 4985 mm i rozstawie osi 3023 mm zapewnia większą przestrzeń w kabinie. Bagażnik oferuje od 781 do 1588 litrów pojemności, a dodatkowo do dyspozycji jest 90-litrowy schowek z przodu. Wnętrze oparto na nowej koncepcji wyświetlaczy z zakrzywionym panelem OLED oraz rozbudowanym zestawem ekranów, tworzących największą dotąd powierzchnię cyfrową w modelu tej marki.

Odświeżone Audi Q7 już w salonach Paweł Rygas INTERIA.PL