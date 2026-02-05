W skrócie W 2025 roku do polskiej policji trafiły 2 952 nowe pojazdy o wartości około 582 mln zł.

W 2026 roku planowany jest zakup kolejnych 469 pojazdów za 85 mln zł w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

Według danych z 2022 roku flota polskiej policji liczyła ponad 21 tys. różnych pojazdów, w tym samochody, motocykle, łodzie i śmigłowce.

W szeregach policji stale trwa proces modernizacji, który dotyczy nie tylko floty pojazdów, ale również wyposażenia ochronnego, umundurowania, szkoleń oraz sprzętu. Lwią część wydatków pochłonął zakup nowych pojazdów - w 2025 r. w ramach zawartych umów na dostawy sprzętu transportowego wydatkowano 641,9 mln zł. Z tej kwoty 60 mln zł stanowi wartość radiowozów, które zostaną dostarczone w bieżącym roku.

Policja kupiła 2 952 pojazdy w 2025 r. Kosztowały 582 mln zł

W ubiegłym roku do jednostek policji w Polsce trafiły 2 952 pojazdy o łącznej wartości 581,9 mln zł. Były to oznakowane i nieoznakowane samochody osobowe, furgony, pojazdy terenowe, lekkie transportery opancerzone, łodzie, autobusy, lawety, samochody ciężarowe, a także pojazdy specjalne, które służą m.in. do przewozu psów służbowych. Według informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji zakupiono 1 259 nieoznakowanych samochodów osobowych oraz 834 oznakowane, a także 310 oznakowanych busów typu furgon.

Wśród dostaw zrealizowanych w 2025 r. nie sposób pominąć odbioru 165 pojazdów przez policję z Mazowsza o wartości około 30 mln zł. Wśród nowych pojazdów znalazły się m.in. Skody Superb wyposażone w wideorejestratory, Mercedesy Vito z wyposażeniem niezbędnym dla techników kryminalistyki, terenowe Isuzu D-Max oraz quady. W minionym oraz bieżącym roku flotę zasili również 260 egzemplarzy Skody Octavii napędzanych silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM. Z kolei na Śląsku w listopadzie odebrano 72 nowe radiowozy - wszystkie były to oznakowane Kie Niro z napędem hybrydowym.

Wśród nowo dostarczonych radiowozów pojawiły się także nieoznakowane busy, auta osobowe i quady. Policja

Kolejne zakupy radiowozów. KGP przeznaczy 85 mln zł

W 2026 r. planowane są kolejne odbiory pojazdów zakontraktowanych jeszcze w poprzednim roku. Mowa o 230 pojazdach, wśród których znajdą się samochody osobowe, terenowe typu pick-up, kombivany oraz małe i duże więźniarki.

To jednak nie koniec planów polskiej policji. W ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029 zabezpieczono 85 mln zł na zakup 469 kolejnych pojazdów. Wśród nich pojawią się także specjalistyczne wozy przeznaczone do przewozu koni służbowych. Z kolei ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 zaplanowano zakup 100 oznakowanych radiowozów dla pionu ruchu drogowego za kwotę 40 mln zł.

Flota polskiej policji liczy ponad 20 tys. pojazdów. Są też łodzie i śmigłowce

Policja w ostatnich latach rzadko dzieliła się aktualnymi informacjami na temat swojej stale modernizowanej floty. Najnowsze dostępne dane pochodzą z 2022 r. i wynika z nich, że formacja dysponowała wówczas ponad 21 tys. jednostek sprzętu transportowego. W ich skład wchodziło m.in. 14 178 samochodów, 1 268 motocykli, 595 pojazdów terenowych, 15 wozów opancerzonych oraz 48 więźniarek. Nie sposób również pominąć 313 łodzi patrolowych oraz 18 statków powietrznych.

