W skrócie Nowe radiowozy Volvo V60 bez ograniczników prędkości trafiły do Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

W 2025 roku do jednostek policji w Polsce przekazano 2 952 pojazdy o wartości około 581,9 mln zł.

Na lata 2026–2029 zabezpieczono 85 mln zł na zakup kolejnych 469 radiowozów w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Policyjne Volvo V60 bez ogranicznika prędkości

Zakupione Volvo V60 zostały przystosowane do służby zgodnie z policyjnymi standardami. Radiowozy wyposażono w pełne oznakowanie, sygnały świetlne i dźwiękowe oraz systemy wspierające pracę funkcjonariuszy. Pod maską pracuje benzynowa jednostka 2.0, która współpracuje z automatyczną skrzynią biegów oraz układem miękkiej hybrydy. Policyjne V60 ma moc 197 KM i 300 Nm momentu obrotowego, a sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 7,6 sekundy.

Istotną informacją jest natomiast fakt, że samochody te nie posiadają ogranicznika prędkości. Warto zaznaczyć, że szwedzki producent od lat montuje elektroniczne limitery, ograniczające prędkość maksymalną do 180 km/h. Egzemplarze trafiające do służb nie są jednak w nie wyposażone. Ani producent ani funkcjonariusze nie podają niestety, jak szybkie są policyjne V60 ze zdjętym limiterem. Dobrym punktem odniesienia jest jednak wersja T4 z początku produkcji, która generowała 190 KM i nie miała ogranicznika - mogła rozpędzić się do 220 km/h

Policyjne wersje V60 nie posiadają ogranicznika prędkości do 180 km/h. KMP w Wałbrzychu materiały prasowe

Nowe radiowozy dla drogówki i prewencji w Wałbrzychu

Nowe pojazdy trafiły do policjantów drogówki oraz prewencji i będą wykorzystywane podczas codziennych patroli, obsługi zdarzeń drogowych, kontroli prędkości oraz interwencji podejmowanych na terenie miasta i powiatu.

Volvo V60 w bazowej wersji Essential z silnikiem B4 kosztuje 197 700 zł. Dodatkowo należy doliczyć koszt przygotowania samochodu do policyjnych wytycznych. Szeregi polskiej policji zasilą egzemplarze drugiej generacji, które produkowane są od 2018 r. Zakup pojazdów został sfinansowany z budżetu policji.

Policyjne radiowozy Volvo w Polsce

Marka Volvo jest popularna nad Wisłą, jednak nie jest głównym wyborem polskiej policji. Szwedzki producent ma jednak bogatą historię dostarczania swoich pojazdów do służb, a pierwszym radiowozem był model PV651 z 1929 roku. Najwięcej policyjnych samochodów Volvo spotkać można w Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

Ile pojazdów kupiła policja w 2025 r.?

Jednym z priorytetów policji w 2025 r. było dalsze unowocześnianie floty transportowej. W ramach zawartych umów na dostawy sprzętu transportowego wydatkowano 641,9 mln zł, z czego 60 mln zł stanowi wartość pojazdów, które zostaną dostarczone w bieżącym roku. W minionym roku do jednostek Policji w całym kraju trafiły 2 952 pojazdy o łącznej wartości około 581,9 mln zł. Wśród dostarczonego sprzętu znalazły się oznakowane i nieoznakowane samochody osobowe, furgony, pojazdy osobowo-terenowe oraz specjalistyczne.

W bieżącym roku planowany jest odbiór 230 pojazdów zakontraktowanych w 2025 r. Dodatkowo, w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029, zabezpieczono 85 mln zł na zakup około 469 radiowozów.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL