Pijani "łowili ryby" na parkingu, uszkadzając samochody

Dwóch mężczyzn na parkingu w centrum Ostrzeszowa udawało, że łowią ryby z misek z wodą. Zarzucając wędkami uszkadzali zaparkowane samochody – poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy ostrzeszowskiej policji sierż. sztab. Adam Juszczak.

Zdjęcie /Jacek Waszkiewicz /East News

W wielkanocną niedzielę o godz. 10.45 dyżurny policji w Ostrzeszowie otrzymał zgłoszenie, że dwóch mężczyzn na parkingu przy ul. Przemysłowej niszczy zaparkowane samochody, zarzucając wędkami do dwóch misek z wodą.



Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze zastali dwóch mieszkańców Ostrzeszowa w wieku 32 i 34 lat. Obaj byli pod wpływem alkoholu.



Okazało się, że mężczyźni postanowili zorganizować zawody wędkarskie na parkingu w centrum miasta. W tym celu zaopatrzyli się w zestawy wędkarskie i miski z wodą. Zarzucając wędkami do misek trafiali też w zaparkowane obok samochody.



Jeden z mężczyzn - jak powiedział sierż. sztab. Adam Juszczak - nie chciał przyjąć do wiadomości, że to co robi, może stwarzać zagrożenie dla innych.



"Był wulgarny i zaczął przejawiać agresję wobec interweniujących funkcjonariuszy. Nie pomogły prośby i polecenia policjantów, dopiero zastosowanie środków przymusu bezpośredniego ostudziło ich zachowanie" - dodał.



Mężczyźni zostali ukarani mandatami.