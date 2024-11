Spis treści: 01 Punkty Vitay za ładowanie auta elektrycznego

02 Jak dostać punkty Vitay za ładowanie elektryka?

03 Niższe ceny za ładowanie na stacjach Orlenu

Orlen Viaty to działający od ponad 20 lat program członkowski, z którego mogą korzystać klienci stacji polskiego koncernu. Po zakupieniu wybranych produktów otrzymujemy punkty, które z kolei możemy potem wymienić na różnego rodzaju sprzęt - np. słuchawki czy uchwyt na telefon. Dotychczas punktów nie otrzymywali jednak kierowcy samochodów elektrycznych za ładowanie auta na stacjach polskiego koncernu. Teraz się to jednak zmieniło.

Punkty Vitay za ładowanie auta elektrycznego

Polski koncern poinformował, że osoby, które korzystają ze stacji ładowania Orlen Charge będą otrzymywać punkty Vitay. Za każdą 1 kWh pobraną w czasie ładowania na nasze konto w aplikacji Orlen Vitay wpłynie osiem punktów. To jednak nie wszystko. Koncern przygotował również specjalną akcję na start. Za pierwsze ładowanie po dodaniu karty Vitay w aplikacji Orlen Charge użytkownicy elektryków otrzymują 1 tys. punktów w prezencie. Akcja prowadzona jest do 31 stycznia 2025 roku do godziny 23:59. Jak poinformowano w regulaminie akcji, punkty zdobyte w ramach promocji mogą wpłynąć wyłącznie na konto tej karty, która została podpięta do aplikacji Orlen Charge. Nie można ich przelać na inną kartę Vitay.

Jak dostać punkty Vitay za ładowanie elektryka?

By móc otrzymywać punkty za ładowanie, trzeba wykonać kilka prostych kroków. Pierwszym jest uruchomienie aplikacji Orlen Charge i zalogowanie się w niej. Następnie w menu powinniśmy wybrać swoje imię i nazwisko i wejść w opcję "Mój profil". Potem należy uzupełnić pole "Numer karty VITAY" i kliknąć opcję "Zapisz". Jeśli jednak nie pamiętamy numeru naszej karty, powinniśmy zalogować się w aplikacji Orlen Vitay i w zakładce "Twoje karty" wybrać opcję "+" przy kodzie QR. Wówczas wyświetli się nam numer naszej karty.

Niższe ceny za ładowanie na stacjach Orlenu

To jednak nie wszystko. Orlen obniżył również ceny za ładowanie. W ramach promocji klienci korzystający z aplikacji Orlen Charge mogą liczyć na o 20 proc. niższą cenę do 1 grudnia 2024 do godziny 23:59. W efekcie:

Użytkownicy korzystający z prądu przemiennego (AC) zamiast 1,95 zł za 1 kWh za godzinę zapłacą 1,56 zł za 1 kWh.

za 1 kWh. Ładujący prądem stałym (DC) o mocy do 50 kW zamiast 2,69 zł za 1 kWh zapłacą 2,15 zł za 1 kWh.

za 1 kWh. Korzystający z prądu stałego o mocy pomiędzy 50 kW i 125 kW zamiast 2,89 zł za 1 kWh zapłacą 2,31 zł za 1 kWh.

za 1 kWh. Ładując prądem stałym o mocy ponad 125 kW zamiast 3,19 zł za 1 kWh zapłacimy 2,55 zł za 1 kWh.