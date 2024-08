Remont jest skutkiem niespodziewanej awarii

Cytowany przez Polską Agencję Prasową Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaznaczył, że zaplanowane działania są skutkiem awarii, której nie można było przewidzieć. Jednocześnie drogowcy zdają sobie sprawę z trwającego sezonu wakacyjnego i wzmożonego ruchu samochodów nad morze. "Apelujemy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania" - podkreślił Maciej Zalewski.

Kierowcy już stoją w korkach. Pojawił się 10-kilometrowy zator

Niestety utrudnienia związane z remontem dały się już we znaki pierwszym podróżnym. Jak poinformował serwis money.pl - dotychczas najcięższa sytuacja miała miejsce w poniedziałek w okolicach południa, kiedy to rozpoczęcie prac drogowych na wspomnianym odcinku A1 zeszło się w czasie z obfitym opadem deszczu i nawałnicą pogodową. To z kolei spowodowało, że na remontowanej trasie utworzył się ok. 10-kilometrowy zator, zaczynający się praktycznie od okolic węzła Piątek. Dla kierowców oznaczało to wydłużenie trasy o ponad 30 minut.