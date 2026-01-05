W skrócie Coraz większe samochody powodują, że tradycyjne miejsca parkingowe są za wąskie i trudniejsze w użytkowaniu.

Na jednej z grup na Facebook pojawił się nowy, innowacyjny sposób oznakowania miejsc postojowych z buforową strefą, który ułatwia parkowanie i wysiadanie.

Wprowadzenie takiego rozwiązania na szerszą skalę może być nieopłacalne dla właścicieli parkingów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rosnące rozmiary pojazdów najlepiej widać na przykładzie garaży wybudowanych jeszcze przed laty. Wówczas ogólnie przyjęte przepisy wyznaczały szerokość miejsc, dzięki której swobodnie mógł zaparkować Fiat 125p czy jeden z modeli zachodniej produkcji. Warto jednak zaznaczyć, że Duży Fiat miał 1630 mm szerokości, a dziś miejska Toyota Yaris mierzy 1805 mm. Dla porównania Porsche Cayenne ma aż 2194 mm z lusterkami. Nikogo zatem nie powinien dziwić fakt, że na miejscach postojowych nie tylko jest trudniej zaparkować, ale zrobiło się również znacznie ciaśniej.

Miejsca parkingowe ze strefą buforową. Prosty sposób na zdyscyplinowanie kierowców

Chociaż szerokość miejsc postojowych co kilkadziesiąt lat mogłaby być dostosowywana do gabarytów debiutujących modeli, to trzeba przyznać, że sporym problemem na parkingach jest również niechlujny sposób parkowania kierowców, którzy nie przywiązują wagi do ustawiania pojazdu w wyznaczonych liniach. Nie tylko sprawia to trudności z opuszczeniem samochodu, ale przede wszystkim zwiększa ryzyko jego uszkodzenia podczas otwierania drzwi.

Na jednej z węgierskich grup na Facebooku pojawiło się zdjęcie ciekawego sposobu wytyczenia miejsc postojowych na parkingu podziemnym z wydzieloną strefą buforową. Pomiędzy każdym miejscem znajduje się pusta przestrzeń, która przeznaczona jest do bezproblemowego wysiadania z samochodu. Co więcej, linie dodatkowo namalowane są również na ścianie, aby kierowcy - bez konieczności spoglądania w boczne lusterka - mogli sprawdzić, czy mieszczą się w wyznaczonym obszarze.

Rozwiń

Nowy sposób wytyczania miejsc parkingowych. Kierowcy zachwyceni, zarządcy niewzruszeni

Chociaż wśród internautów sposób ten wywołał masę pozytywnych komentarzy to szanse na globalne wprowadzenie takiego systemu wytyczania miejsc postojowych są co najmniej wątpliwe. Oczywiście realnie mógłby on zdyscyplinować kierowców do starannego parkowania w liniach i tym samym ułatwić komfortowe wsiadanie oraz wysiadanie, jednakże w żadnym stopniu nie jest to rozwiązanie efektywne dla deweloperów czy chociażby zarządców parkingów, którzy nie chcą marnować przestrzeni.

Wydzielenie dodatkowej przestrzeni między każdym zaparkowanym pojazdem drastycznie zmniejszyłoby liczbę dostępnych miejsc postojowych, a przecież nie o to chodzi. Im będzie ich mniej, tym właściciele parkingów mniej zarobią, a problem z zaparkowaniem stanie się jeszcze większy. Z pewnością takie rozwiązanie nie zostanie wprowadzone jako standard, ale może być ciekawą propozycją dla luksusowych hoteli czy osiedli, gdzie użytkownicy oczekują komfortu oraz swobody przy wsiadaniu i wysiadaniu.

Wymiary miejsca parkingowego w Polsce. Zapas na wysiadanie jest, ale kierowcy sami sobie utrudniają

Wymiary miejsca parkingowego w Polsce określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przypadku samochodów musi ono mieć co najmniej 2,5 m szerokości i 5 m długości. W Europie jest to raczej standard obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich. Dla porównania w USA miejsce parkingowe ma około 2,7 m szerokości i od 5,5 do 6,1 m długości.

Nissan Qashqai e-Power. Elektrowóz na benzynę Interia pl INTERIA.PL