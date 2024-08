Nowe furgony dla policji. Kosztowały miliony, teraz będą wozić więźniów

Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji kontynuuje dwuletni program zakupowy nowych radiowozów i pojazdów użytkowych, które stopniowo zasilą struktury polskich komend wojewódzkich. W latach 2022-2024 zrealizowano zakup 133 szt. furgonów wypadowych marki Man TGE. W marcu i lipcu br. do poszczególnych jednostek w kraju trafiło łącznie 60 sztuk takich samochodów. Pojazdy te sukcesywnie zastępują użytkowane do tej pory przez Oddziały Prewencji Policji furgony.

MAN TGE w służbie Policji. Furgon powstaje w Polsce

MAN TGE to duży furgon, bliźniaczy model Volkswagena Craftera II generacji. Oba te modele produkowane są w Polsce, w zakładzie Volkswagena we Wrześni. Pojazd dostępny jest w trzech wariantach długości oraz trzech wysokości nadwozia. Policja zdecydowała się na najkrótszy, 6-metrowy wariant z niskim dachem.

Głównymi zaletami MAN-a TGE jest uporządkowane wnętrze, przedział transportowy, dobra widoczność, wysokie siedzenia i duża ilość miejsca w przedziale pasażerskim. informowała niedawno policja

Reklama

Zamówione furgony zostało doposażone między innymi w sprzęt łączności radiowej, sygnalizację uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym opartą całkowicie na energooszczędnej technologii LED oraz okratowanie okien. Pojazdy będą użytkowane przez Oddziały Prewencji Policji do patrolowania ulic, zabezpieczania imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych.

Zdjęcie MAN TGE w służbie Policji. / Policja

Nowe małe więźniarki. Bazę stanowi Volkswagen Crafter

To jednak nie wszystko. Również w marcu i lipcu br. do jednostek Policji w kraju dostarczono 76 sztuk zakontraktowanych pojazdów "mała więźniarka". Pojazdy przystosowane do przewozu 7 osób zostały zbudowane na samochodach marki Volkswagen Crafter. Ich wnętrze zostało podzielone na trzy osobne przedziały:

przedział I przeznaczony jest dla konwojenta i kierującego pojazdem,

przedział II przeznaczony dla dwóch konwojentów, posiada izolatkę do przewozu jednej osoby zatrzymanej,

przedział III wyposażony jest w specjalnie oddzielone pomieszczenie do przewozu dwóch osób zatrzymanych.

Furgony mała więźniarka wyposażone są między innymi w sprzęt łączności radiowej, sygnalizację uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym, w dodatkowy system wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i kamerę cofania. Nowe samochody dedykowane są służbie konwojowej i zastąpią dotychczas użytkowane pojazdy.

Zdjęcie Nowe małe więźniarki. Bazę stanowi Volkswagen Crafter. / Policja

Zdjęcie Przedział III wyposażony jest w specjalnie oddzielone pomieszczenie do przewozu dwóch osób zatrzymanych. / Policja