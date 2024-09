Nowe baterie strukturalne. Co to?

Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego Chalmersa w Goteborgu w Szwecji pochwalili się swoim nowym wynalazkiem. Twierdzą, że opracowali baterie strukturalne, które mają służyć nie tylko do magazynowania energii, ale także stanowić element konstrukcyjny urządzenia. To oczywiście ma doprowadzić do zmniejszenia rozmiarów i wagi urządzeń. Naukowcy wprowadzili do tego rozwiązania włókno węglowe, które jednocześnie magazynuje energię i nadaje baterii odpowiednią sztywność.

Reklama

"Udało nam się stworzyć baterię wykonaną z kompozytu węglowego, która jest równie wytrzymała jak aluminium i gromadzi wystarczająco dużo energii, aby mogła być używana komercyjnie. Podobnie jak ludzki szkielet, bateria pełni jednocześnie kilka funkcji" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym uczelni dr Richa Chaudhary, główna autorka publikacji, która ukazała się w piśmie "Advanced Materials".

Nowe baterie zwiększą zasięg elektryków o 70 proc.

Opracowane baterie mogą przechowywać do 30 kWh na kilogram. Naukowcy wskazują, że to co prawda mniej niż inne akumulatory dobrej jakości, ale gromadzenie energii w elementach konstrukcyjnych urządzeń jest ważnym rozwiązaniem. Kiedy baterie są elementami konstrukcyjnymi, a do tego wykonane są z lekkiego materiału, mogą one w znaczący sposób przyczynić się do zmniejszenia masy auta.

Jak stwierdził profesor Leif Asp, jeden z członków zespołu, przeprowadzone obliczenia dotyczące aut na prąd wskazują, że zasięg mógłby wzrosnąć nawet o 70 proc. względem tego, który oferują teraz. Według profesora najszybciej w taką technologię powinny być wyposażone telefony. Stwierdził również, że takie urządzenia powinny być wówczas cienkie jak karta kredytowa. Laptopy z kolei powinny ważyć o połowę mniej niż dziś. Według niego rozwiązanie opracowane przez szwedzkich naukowców jest najlepszym, jakie zostało do tej pory stworzone.

We wspomnianym piśmie badacze wyrażają przekonanie, że baterie strukturalne mają potencjał poprawy trwałości, mobilności i "inteligentnej funkcjonalności" w obszarze systemów elektrycznych. Dzięki możliwości magazynowania energii bezpośrednio w komponentach strukturalnych takie baterie mogą pomócm.in. "wydłużyć wytrzymałość operacyjną". Według nich baterie strukturalne mogą znaleźć powszechne zastosowanie je nie tylko w samochodach elektrycznych, ale również w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym. Ich zaletą ma być łączenie roli polegającej na magazynowaniu energii z wielofunkcyjnością. Ta druga ma zdaniem badaczy "pierwszorzędne znaczenie", jeśli chce się zastąpić akumulatory litowo-jonowe, zmniejszyć masę oraz wydłużyć przebieg aut na prąd.